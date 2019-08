La serie TV Punto Di Non Ritorno, tratta dal film cult del ’97, avrà un regista d’eccezione. Adam Wingard parteciperà anche come produttore esecutivo

Grande notizia per gli appassionati dell’horror cult di una volta. Amazon svilupperà una serie TV basata sul noto film fanta-horror Punto Di Non Ritorno, diventato un cult tra gli appassionati del genere. Il film del 1997 era diretto da Paul W. S. Anderson, e si svolgeva a bordo di un’astronave sulla quale l’equipaggio sperimentava una serie di situazioni orrorifiche. A curare questo nuovo adattamento destinato alla piattaforma Amazon Prime Video sarà Adam Wingard, regista di Blair Witch e The Guest.

Il regista parteciperà anche come produttore esecutivo della serie sviluppata in collaborazione tra Amazon Prime Video e Paramount Television. In Punto Di Non Ritorno, una nave spaziale spariva, apparentemente, dopo aver testato un particolare motore capace di sfruttare i buchi neri per viaggiare nella galassia. Un team di ricerca doveva indagare la misteriosa riapparizione della nave, scoprendo che questa era giunta in una dimensione infernale fuori dall’universo conosciuto, portando con sé morte e orrore.

Nel cast del film apparivano Laurence Fishburne, Sam Neill e Jason Isaacs. Il progetto si va ad aggiungere agli ultimi annunciati per Amazon Prime Video, come per esempio la serie TV Truth Seekers. Quest’ultima avrà come protagonisti Nick Frost e Simon Pegg, già noti a tutti per la “Trilogia del Cornetto” di Edgar Wright (L’Alba Dei Morti Dementi, Hot Fuzz e La Fine Del Mondo).

Insomma, tante novità per i possessori di Amazon Prime Video.