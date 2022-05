Roland Garros 2022, il programma di lunedì 23 maggio: in campo Djokovic, Nadal e 4 italiani

Secondo giorno al Roland Garros 2022: dopo la prima serie di match del 1° turno, oggi ci sarà l’attesa per l’esordio dei campioni in carica, sia al maschile che al femminile. Infatti toccherà a Novak Djokovic e Barbora Krejcikova scendere in campo per il loro match, rispettivamente contro il giapponese Nishioka (ultimo match di giornata sul Philippe Chatrier, non prima delle 20:45) e la francese Parry.

Ma non solo Nole tra i big in campo nel maschile: sarà il turno anche di Rafa Nadal e le attenzioni saranno concentrate tutte sulla sua condizione fisica dopo il problema al piede accusato a Roma. Il maiorchino se la vedrà con l’australiano Thompson (terzo match sul Chatrier dalle 12) in un match sulla carta abbordabile.

Tra le teste di serie del torneo scenderà in campo anche Cameroon Norrie e Taylor Fritz ma anche i padroni di casa Benoit Paire e Richard Gasquet. Attenzioni rivolte anche a Stan Wawrinka, rientrato a regime nel circuito e pronto ancora a stupire a 37 anni dopo diverse stagioni fuori per infortunio. Dunque un’altra grande giornata attende gli appassionati del tennis con il Roland Garros.

Gli italiani in campo

Dopo l’ottima prova di Fabio Fognini (6-4 7-5 6-4 a Popyrin), esordio al Roland Garros 2022 per altri quattro azzurri. Nel campo maschile toccherà ai due lucky loser Franco Agamenone ed Alessandro Giannessi: per l’italo-argentino ci sarà la sfida contro l’americano McDonald (terzo match sul Campo 12) mentre per il classe ’90 di La Spezia l’avversario sarà il croato Borna Gojo (prima partita sul Campo 4 dalle 11).

Invece saranno Jasmine Paolini (ultimo match su Campo 5 contro Begu) e Martina Trevisan (primo match sul Campo 12 contro Dart) ad inaugurare la batteria al femminile per il tricolore. Quest’ultima è reduce dalla ottima settimana a Rabat con il torneo 250 vinto ai danni della statunitense Liu con la finale vinta 6-3 6-1, conquistando il primo titolo della carriera sulla terra battuta. Sarà martedì, invece, l’esordio per tutti gli altri: Sinner, Sonego e Musetti attendono di scendere in campo.

Il programma di giornata

Di seguito ecco il programma e l’ordine di gioco sui vari campi del Roland Garros per la giornata di lunedì 23 maggio: