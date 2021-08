Rolling Stones, Charlie Watts, il grande assente del “No Filter Tour”

Il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, non parteciperà al nuovo tour della band per motivi di salute: ecco chi lo sostituirà

Da questo autunno in America partirà il “No Filter Tour”, il nuovo tour dei Rolling Stones, una grande reunion a cui però, fa sapere Watts, non parteciperà. Il batterista, 80 anni compiuti lo scorso giugno, sarà il grande assente del nuovo tour, a causa di problemi di salute. Charlie Watts sarà così impossibilitato a partecipare alle prove previste tra qualche settimana, ma la band ha già in mente un sostituto di tutto rispetto.

Il “sostituto”

‘Per una volta, il mio tempismo è stato leggermente sbagliato – ironizza Watts- sto lavorando duramente per essere completamente in forma, ma ora devo accettare, su consiglio degli esperti, che ci vorrà del tempo. Dopo tutte le delusioni che hanno avuto i fan dei Rolling Stones a causa del Covid, non voglio che debbano pure accettare un ulteriore rinvio. Ho quindi chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi‘.

A rimpiazzare Watts sarà così Steve Jordan, classe 1957, già noto ai Blues Brothers e a John Mayer, con cui collaborò più volte. Jordan vanta una fitta rete di collaborazioni, tra cui l’esperienza con Eric Clapton e con lo stesso Keith Richards negli anni dei X-Pensive Winos, il gruppo che il chitarrista formò alla fine degli anni ’80.

Poco o nulla si sa, invece, sui problemi di salute che avrebbero costretto Watts a rinunciare al tour. Nel 2004, il batterista ha dovuto affrontare la sua battaglia contro il cancro alla gola, dovendosi sottoporre a ben due operazioni e a radioterapia: ‘Pensavo che stavo per morire. Ho dovuto far rimuovere i linfonodi e fatto sedute di radioterapia. Da cinque anni sembra che va tutto bene‘, dichiarò nel 2011 in un’intervista per la BBC. ‘E un duro colpo per tutti noi. Speriamo che Charlie si riprenda completamente e torni il prima possibile. Grazie a Steve Joardan per essersi unito a noi nel frattempo‘, commenta Keith Richards su Twitter.