L’elemento della ruota nei videogiochi: un fattore determinante per il loro successo

di Redazione ZON

L’elemento della ruota rappresenta una componente fondamentale nello sviluppo dei videogiochi moderni, perché svolge una funzione concreta nel gameplay, nell’interfaccia e nella simulazione dei sistemi di movimento. Il game design utilizza la ruota come struttura tecnica che organizza azioni, spostamenti e selezioni all’interno dell’esperienza interattiva. Questo fattore assume un ruolo determinante soprattutto nei titoli che richiedono dinamica, velocità e gestione immediata delle azioni.

La ruota nei giochi di guida e nei simulatori

La presenza della ruota nei videogiochi appare evidente in primo luogo nei titoli di guida e nei simulatori di veicoli. I racing game utilizzano la ruota come componente centrale del sistema fisico che regola trazione, accelerazione e controllo del mezzo. I motori grafici calcolano parametri precisi come l’aderenza, l’attrito e la distribuzione del peso per simulare il comportamento realistico degli pneumatici sull’asfalto o su altre superfici. Questo sistema permette di offrire un’esperienza particolarmente realistica in merito alla guida di qualsiasi tipo di veicolo, compresi i motori. I simulatori di guida sviluppati tra il 2000 e il 2025 hanno migliorato in modo ulteriore questi modelli fisici, grazie alla maggiore potenza di calcolo delle piattaforme hardware.

La ruota nei videogiochi open world

La ruota assume una funzione centrale anche nei videogiochi open world che includono i veicoli utilizzabili dal giocatore. Molti titoli permettono di esplorare ambienti estesi grazie a mezzi terrestri dotati di ruote, come automobili o camion. Questo sistema di trasporto consente, dunque, di attraversare rapidamente mappe molto grandi, e in certi casi permette anche di combattere. Gli sviluppatori progettano quindi delle meccaniche di movimento che sfruttano la rotazione delle ruote per determinare la velocità, l’accelerazione e la stabilità del mezzo. Il design del veicolo, poi, influenza direttamente la navigazione dell’ambiente virtuale e la gestione delle missioni, e alle volte può essere anche potenziato o personalizzato.

La ruota nei giochi basati sulla casualità

La ruota compare anche in diverse meccaniche basate sulla casualità. Alcuni videogiochi includono dei minigiochi o dei sistemi di assegnazione casuale che utilizzano, appunto, una ruota. Altri, invece, sono interamente basati su questo elemento: basti ad esempio pensare a Hot Spin nella versione classica, una slot machine con un design che ricorda molto da vicino il noto format de La Ruota della Fortuna. Tornando ai minigiochi, invece, si attiva alle volte un sistema chiamato “spin the wheel”, che assegna dei risultati in modo imprevedibile attraverso la rotazione di un indicatore. Questa soluzione viene impiegata soprattutto per introdurre un grado di variabilità nelle sfide o nel gameplay.

L’elemento ruota nell’interfaccia utente Un altro ambito importante riguarda l’interfaccia utente. Il design dei videogiochi ha introdotto, infatti, la cosiddetta ruota radiale come metodo di selezione rapida degli oggetti o delle abilità. Questo sistema organizza le opzioni disponibili in un menu circolare che appare sullo schermo, e il giocatore seleziona l’azione desiderata spostando il cursore verso uno dei segmenti della ruota. Il menu radiale riduce il tempo necessario per cambiare arma, abilità o strumento durante il gioco. Si tratta dunque di una soluzione che migliora la fluidità delle azioni e che riduce la complessità dei comandi. Non a caso, la ruota radiale è spesso presente nella categoria dei giochi di ruolo.