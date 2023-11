Salerno, sorpresi con pistola clandestina: arrestati

di Antonio Jr. Orrico

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione abusiva di arma clandestina, in concorso, i signori V.L. e A.M., sorpresi in flagrante. Non a caso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati individuati in possesso di una pistola marca ”BERETTA”, calibro 7.65, con matricola abrasa e per questo clandestina, completa di caricatore e sette proiettili.

Ai predetti è stato contestato anche il reato di ricettazione.