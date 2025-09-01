Salerno, Teatro dei Barbuti: tra storia e memoria – tre giorni con il Salerno Day per non dimenticare

di Redazione ZON

Nell’ambito della quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti torna la tradizionale appendice settembrina con il “Salerno Day”, dedicato allo storico sbarco a Salerno degli Alleati del 9 settembre 1943.

Tre gli appuntamenti a cura di Eduardo Scotti, in programma in largo Santa Maria dei Barbuti.

Domenica 7 settembre 2025 – ore 21.15

“Destinatario sconosciuto”

Liberamente ispirato al romanzo di Katherine Kressmann Taylor, regia di Andrea Carraro (ingresso 10 euro).

La storia racconta l’amicizia tra Max Eisenstein, ebreo americano, e Martin Schulse, tedesco rientrato in patria. Uno scambio di lettere segnerà il loro destino quando Martin si lascerà sedurre dal nazismo, tradendo l’amico e portando a un inatteso rovesciamento dei ruoli.

Lunedì 8 settembre 2025 – ore 21.15

“Out of bounds. La guerra a Salerno”

Di Corradino Pellecchia, con Gaetano Fasanaro e Marida Niceforo, adattamento scenico di Marcello Andria (ingresso 10 euro).

Il testo rievoca Salerno nel 1943: i bombardamenti, la vita nei rifugi, la fame, l’arte di arrangiarsi, le ritorsioni tedesche, lo sbarco degli anglo-americani, il contrabbando, le paure e le speranze. Una testimonianza intensa per riflettere sull’assurdità della guerra.

Martedì 9 settembre 2025 – ore 21.15

“Tornerai – parole e suoni del tempo di guerra (1940-1945)”

A cura di Marcello Andria e Marida Niceforo (ingresso 10 euro).

Un viaggio nella memoria attraverso la musica, la radio e la propaganda durante il fascismo e la guerra:

L’annuncio di Mussolini del 10 giugno 1940.

L’imponente rete radiofonica dell’EIAR.

Le canzoni swing e jazz che portarono un’aria nuova in Italia.

Radio Londra e le stazioni clandestine della Resistenza.

Il teatro e l’avanspettacolo tra bombardamenti e occupazione.

L’epocale debutto di Napoli milionaria! di Eduardo De Filippo al San Carlo nel 1945.

Un racconto che intreccia parole e musica, mostrando come la radio e le arti abbiano accompagnato gli italiani nel periodo più drammatico della loro storia.

Info e biglietti

www.bottegasanlazzaro.it

Biglietti online su www.postoriservato.it

Disponibili anche al botteghino, con bonus docenti e 18app.