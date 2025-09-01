Salerno, Teatro dei Barbuti: tra storia e memoria – tre giorni con il Salerno Day per non dimenticare
Nell’ambito della quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti torna la tradizionale appendice settembrina con il “Salerno Day”, dedicato allo storico sbarco a Salerno degli Alleati del 9 settembre 1943.
Tre gli appuntamenti a cura di Eduardo Scotti, in programma in largo Santa Maria dei Barbuti.
Domenica 7 settembre 2025 – ore 21.15
“Destinatario sconosciuto”
Liberamente ispirato al romanzo di Katherine Kressmann Taylor, regia di Andrea Carraro (ingresso 10 euro).
La storia racconta l’amicizia tra Max Eisenstein, ebreo americano, e Martin Schulse, tedesco rientrato in patria. Uno scambio di lettere segnerà il loro destino quando Martin si lascerà sedurre dal nazismo, tradendo l’amico e portando a un inatteso rovesciamento dei ruoli.
Lunedì 8 settembre 2025 – ore 21.15
“Out of bounds. La guerra a Salerno”
Di Corradino Pellecchia, con Gaetano Fasanaro e Marida Niceforo, adattamento scenico di Marcello Andria (ingresso 10 euro).
Il testo rievoca Salerno nel 1943: i bombardamenti, la vita nei rifugi, la fame, l’arte di arrangiarsi, le ritorsioni tedesche, lo sbarco degli anglo-americani, il contrabbando, le paure e le speranze. Una testimonianza intensa per riflettere sull’assurdità della guerra.
Martedì 9 settembre 2025 – ore 21.15
“Tornerai – parole e suoni del tempo di guerra (1940-1945)”
A cura di Marcello Andria e Marida Niceforo (ingresso 10 euro).
Un viaggio nella memoria attraverso la musica, la radio e la propaganda durante il fascismo e la guerra:
- L’annuncio di Mussolini del 10 giugno 1940.
- L’imponente rete radiofonica dell’EIAR.
- Le canzoni swing e jazz che portarono un’aria nuova in Italia.
- Radio Londra e le stazioni clandestine della Resistenza.
- Il teatro e l’avanspettacolo tra bombardamenti e occupazione.
- L’epocale debutto di Napoli milionaria! di Eduardo De Filippo al San Carlo nel 1945.
Un racconto che intreccia parole e musica, mostrando come la radio e le arti abbiano accompagnato gli italiani nel periodo più drammatico della loro storia.
Info e biglietti
www.bottegasanlazzaro.it
Biglietti online su www.postoriservato.it
Disponibili anche al botteghino, con bonus docenti e 18app.