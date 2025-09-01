Personale sanitario impiegato in mansioni improprie: il Nursind provinciale richiama l’Asl Salerno

di Redazione ZON

Da mesi si ripete sempre la stessa scena: segnalazioni, richiami ufficiali, incontri con le autorità competenti e promesse di riallocazioni del personale. Eppure, all’Asl Salerno la situazione resta immutata.

«Abbiamo segnalato che infermieri e operatori socio sanitari continuano a essere impiegati in ruoli che non corrispondono al loro profilo professionale» – dichiara Biagio Tomasco, segretario territoriale di Salerno – «Non parliamo di casi isolati, ma di numeri importanti: centinaia di lavoratori che, invece di garantire assistenza ai pazienti, vengono destinati a funzioni d’ufficio o comunque non proprie».

Il sindacato di categoria ha documentato la questione con note ufficiali, ricevuto risposte formali dall’Asl e affrontato verifiche da parte dei Nas e dell’Ispettorato del lavoro. Nonostante ciò, le disposizioni della direzione generale non trovano applicazione concreta.

«Assistiamo al classico gioco delle tre carte – continua Tomasco – con un’amministrazione che impartisce ordini chiari, ma con alcuni dirigenti che si inventano interpretazioni fantasiose pur di non rispettarli. Così si creano disparità di trattamento tra i lavoratori: qualcuno viene riallocato, altri no, senza alcun criterio trasparente».

«La delibera regionale citata da alcuni dirigenti non giustifica affatto queste scelte. La norma parla esclusivamente di direzioni sanitarie ospedaliere e non dei distretti. Inoltre, non assegna funzioni d’ufficio agli infermieri. È evidente che all’Asl Salerno si stia forzando un’interpretazione per coprire una gestione poco chiara del personale».

La denuncia è stata ribadita più volte, l’ultima con un sollecito ufficiale inviato anche alle procure e all’ordine professionale.