«Angelo è qui, sempre», Pollica ricorda il Sindaco Pescatore a 15 anni dalla sua scomparsa

di Redazione ZON

Una comunità unita nel nome di Vassallo: venerdì 5 settembre ad Acciaroli messa, premio e video-racconto per celebrare la sua eredità morale e civile

Da quindici anni, il 5 settembre non è un giorno come gli altri. È la data in cui la comunità si stringe intorno al ricordo di Angelo Vassallo.

«Per noi Angelo è qui, sempre: sul molo che d’estate accoglie giovani e famiglie; nei vicoli dei borghi; nelle stanze del Municipio. Il suo ricordo non è soltanto memoria, ma impegno quotidiano nel portare avanti il cammino che lui ha tracciato con coraggio e visione», afferma il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani.

Quella tragica sera del 2010 spezzò la vita del “sindaco pescatore”, ma non il legame con la sua gente. Oggi Vassallo resta simbolo di legalità, tutela dell’ambiente e promotore della Dieta Mediterranea come modello di sviluppo sostenibile.

Il programma del 5 settembre ad Acciaroli

Messa di suffragio nella Chiesa della Santissima Annunziata.

nella Chiesa della Santissima Annunziata. Ore 20.30: cerimonia di consegna del Premio “Angelo Vassallo”, dedicato a chi in Italia porta avanti i valori di legalità, sostenibilità e amore per il territorio.

La serata sarà arricchita da un video-racconto con testimonianze di amici, concittadini e compagni di viaggio. Un mosaico di ricordi che restituirà l’immagine di un uomo e di un amministratore capace di guardare lontano, rendendo Pollica un modello riconosciuto a livello internazionale.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento di memoria, ma anche un atto di impegno collettivo: diffondere e rinnovare l’eredità di Angelo Vassallo, esempio di una politica che coincide con passione, etica e amore per la propria terra.