Salerno, “C’era una volta” – Family Show della Compagnia dell’Arte: presentazione della stagione 2025/2026
“C’era una volta” si conferma un appuntamento culturale centrale nel panorama cittadino, capace di far sognare intere generazioni e di promuovere il teatro come spazio di incontro, crescita e condivisione
La magia del teatro per famiglie è pronta a tornare: mercoledì 3 settembre alle ore 10:00, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, sarà presentata ufficialmente la 14ª edizione di “C’era una volta”, la storica rassegna di family show organizzata dalla Compagnia dell’Arte, sotto la direzione artistica di Antonello Ronga.
L’appuntamento svelerà il cartellone della stagione 2025/2026, in programma come sempre al Teatro Delle Arti di Salerno, con tante novità pensate per coinvolgere grandi e piccini in un viaggio tra fiabe, musica e spettacolo dal vivo.
Alla conferenza stampa saranno presenti:
- Antonello Ronga, direttore artistico della rassegna;
- Vincenzo Napoli, Sindaco e Presidente della Provincia di Salerno;
- Dario Loffredo, Assessore al Turismo;
- Alessandro Ferrara, Assessore alla Cultura;
- Valentina Tortora, direttrice organizzativa della Compagnia dell’Arte.
