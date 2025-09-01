Fisciano (SA), piantagione di cannabis: arrestati due soggetti di nazionalità italiana

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che in data 27/08/2025 è stata individuata una piantagione di cannabis all’interno di un giardino adiacente ad una privata abitazione nel comune di Fisciano (SA), così sono stati arrestati in flagranza di reato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno due cittadini italiani, di cui uno già con precedenti specifici, intenti alla coltivazione ed al mantenimento di una piantagione con 110 piante di cannabis.

I soggetti, entrambi del luogo, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni effettuate presso le rispettive dimore nell’hinterland di Fisciano (SA), hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro, inoltre, n. 2 dispositivi smartphone, grammi 50 circa di infiorescenze di marijuana e n. 2 spinelli preconfezionati, oltre ad appunti manoscritti sui quali erano indicati differenti tipologie di piante della specie e relativi dati strutturali.

Entrambi i soggetti sono stati sottoposti alla misura precautelare per violazione dell’art. 73 del DPR 309/90 e dell’art. 110 del c.p..

L’operazione svolta, sottolinea ancora una volta il continuo impegno profuso dalla Guardia di Finanza, in sinergia con questa Procura, al contrasto degli illeciti di produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.