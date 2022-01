Serena Morandi, il dramma privato di Gianni Morandi

Manca ormai pochissimo alla serata iniziale della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo 20 anni ritorna sul palco dell’Ariston anche Gianni Morandi con il brano ‘Apri tutte le porte‘, scritto da Jovanotti. Il testo è un invito a uscire dalla tristezza di questi tempi di pandemia, appunto “aprire tutte le porte”. Una tristezza con cui Gianni ha dovuto fare i conti anche dopo la morte della prima figlia Serena.

Serena Morandi figlia di Gianni Morandi

“Io e Laura Efrikian aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia”. Il cantante ha voluto condividere questo tragico evento: “Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66 che finiva il 6 gennaio ‘67. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei e anche per me”.

Serena Morandi causa morte

Una vicenda dolorosa che ha causato una profonda cicatrice nella coppia. A far smettere di battere il cuoricino della neonata sarebbe stata una crisi respiratoria così grave da non riuscire a superarla e portarla così al decesso poco dopo la nascita.

Serena Morandi nipoti: Paolo Antonacci

Oggi, Gianni è un papà e nonno amatissimo: da Laura Efrikian, dopo Serena, ha avuto Marianna (1969) e Marco (1974). Questi ultimi due lo hanno reso nonno di cinque nipoti. Il 10 novembre 2004 ha sposato, in seconde nozze, Anna Dan, da cui ha avuto un figlio, Pietro (1997), diventato musicista come il padre e il nipote Paolo, il figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci. Classe 1995, Paolo è un cantautore; ha scritto già diverse canzoni per alcuni dei più importanti e conosciuti cantanti italiani. Tra questi, Nek, Annalisa e Alessandra Amoroso. L’ultima canzone che ha co-scritto è Mille, il grande successo estivo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.