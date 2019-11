Gli ultimi sondaggi politici, registrati dall’istituto SWG, registrano un calo di Renzi e Salvini. Tornano a crescere i 5 Stelle e La Sinistra

Una settimana euforica, dove è stata l’acqua alta a Venezia e tutte le polemiche relative al MOSE a tenere banco. E, proprio alla luce di questi nuovi dibattiti sui provvedimenti sicuri mai presi dalla Lega, che governa in Veneto da vent’anni, gli ultimi sondaggi politici sembrerebbero punirla in modo pesante. La rilevazione effettuata da Swg per conto del TG LA7 e diramata in data 18 Novembre indica infatti il Carroccio in calo.

Il partito guidato da Matteo Salvini, sebbene sia comunque stabilmente al comando con il suo 34%, registra un -0,5% che non fa presagire nulla di buono. D’altro canto, però, anche il centrosinistra soffre. Il Partito Democratico, sebbene resti a onor del vero il secondo partito, perde lo 0,3%, attestandosi sul 18,3%. Quasi la metà dei voti registrati dalla corazzata leghista.

Anche Italia Viva, nuovo partito di Matteo Renzi, fatica ad emergere. Ad oggi, registrerebbe solamente un 5% che non lascia spazio a grandissime ambizioni. Nonostante la campagna acquisti in tutta Italia e l’attivismo di Matteo Renzi il partito è ancora lontano da quella doppia cifra indicata dall’ex premier come minimo sindacale.

Chi sembrerebbe aver invertito l’andazzo negativo delle ultime settimane è il Movimento 5 Stelle, che è in leggera risalita, con lo +0,4%. Tra i partiti in bilico sulla soglia di sbarramento che alle politiche è del 3% cresce La Sinistra, che secondo il sondaggio sarebbe oltre la soglia. Passi avanti anche per i Verdi e +Europa, ma per questi due partiti in caso di voto sarà fondamentale stringere dei patti per non rischiare di rimanere fuori.

