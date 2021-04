Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda un film d’azione con John Travolta, diretto da Chuck Russell: trama, cast e curiosità

Stasera in tv, alle 21:20, su Italia 1, andrà in onda Io sono vendetta (I Am Wrath).

Potrebbe interessarti:

Il film del 2016, diretto da Chuck Russell, vede nel cast:

John Travolta : Stanley Hill

: Stanley Hill Christopher Meloni : Dennis

: Dennis Amanda Schull : Abbie Hill

: Abbie Hill Rebecca De Mornay : Vivian Hill

: Vivian Hill Sam Trammell : Detective Gibson

: Detective Gibson Luis Da Silva : Charley

: Charley Patrick St. Esprit: Governatore Joe Meserve

Trama

Stanley Hill, ex membro delle forze speciali, perde la moglie in una rapina in un parcheggio. Quando apprende che la polizia sta lascando libero il colpevole perché non dà peso alla sua testimonianza, contatta il suo ex socio Dennis. Quest’ultimo lo aiuterà a fare luce sul caso. Stanley, infatti, scoprirà che dietro all’omicidio della moglie c’è addirittura il coinvolgimento del Governatore, il quale non voleva che la donna, che lavorava per lui, diffondesse dati ambientali compromettenti relativi costruzione di un oleodotto. Stanley, dopo essersi fatto giustizia da solo, viene arrestato dalla polizia. Con uno stratagemma, però, riesce ad evadere e a nascondersi lontano da tutto e da tutti, in America Latina.

Curiosità

Il titolo originale è I Am Wrath è un chiaro riferimento ad una frase contenuta nel Vecchio Testamento. Più precisamente, Geremia, capitolo 6, verso 11: “I am full of the wrath of the Lord, and I cannot hold it in” che è traducibile in italiano con “Io sono pieno dell’ira del Signore, non posso più contenerla.” Il sottotitolo del film, “I lay my vengeance upon them”, invece, fa riferimento ad una nota scena di Pulp Fiction (1994) in cui il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson recita un versetto della Bibbia.

Il film, purtroppo, non è stato ben accolto dai critici. Sul sito Rotten Tomatoes la pellicola ha totalizzato un 11% di gradimento basato su 9 recensioni professionali, con un voto medio di 3/10.