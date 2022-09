Stroppa esonerato. Cambio in corsa per il Monza

Il Monza cambia allenatore. La società, nelle persone del patron Silvio Berlusconi e dell’AD Adriano Galliani, ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. Fatale è stato un inizio di campionato in cui i brianzolu hanno messo in cascina appena un punto in sei giornate. Troppo poco, dunque, quanto fatto fino ad ora dal Monza, e le dichiarazioni di Berlusconi lo avevano lasciato intendere in maniere molto evidente: “Il Monza deve cambiare il modo di stare in campo – ha detto l’85enne patron a Rtl 102.5– I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Credo che adesso me ne dovrò interessare ancora io, come ho fatto all’inizio dei campionati di Serie B e C“.

Stroppa ha dovuto gestire una serie di problemi fin dall’inizio di questo campionato di Serie A. In primis l’avere a che fare con una squadra del tutto nuova e cambiata in estate con l’innesto di diversi giocatori dal mercato. Poi, come se non bastasse, a complicare la situazione ha contribuito anche il non riuscire a trovare l’alchimia con tutti i calciatori. Si pensi, ad esempio, a Petagna, che è finito in tribuna a Lecce proprio a causa di un diverbio con l’allenatore.

Ora dunque la palla, quella degli allenamenti, passa a Palladino, che è momentaneamente promosso dalla Primavera per guidare la prima squadra in attesa di un nuovo allenatore. I nomi caldi sono vari ed anche di spessore. Pare, infatti, che per la panchina del Monza si stia pensando a Claudio Ranieri, Andreazzoli e Roberto Donadoni. Piace anche De Zerbi, ma ad ora sembra un obbiettivo difficile da raggiungere in visto che l’allenatore sembra essere molto vicino al Brighton.