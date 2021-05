La super Luna di sangue è in arrivo. Nella giornata di mercoledì 26 maggio 2021, sarà possibile osservare il fenomeno. Ecco come e quando

La data da segnare è quella di mercoledì 26 maggio 2021. Nel corso della giornata sarà possibile osservare l’incredibile fenomeno della super Luna di sangue. Sempre mercoledì è prevista anche un’eclissi totale di Luna.

Cattive notizie per noi italiani, purtroppo non sarà visibile dall’Italia e nemmeno sul resto d’Europa. Niente paura poiché il meteo promette bene e seppur in lontananza sarà possibile comunque osservare l’astro che si tinge di rosso da qualsiasi zona dell’Italia.

Vediamo nel dettaglio di cosa parliamo quando ci riferiamo ad una super Luna. Con questo termine l’astronomia fa riferimento al momento in cui il nostro satellite si trova in fase di plenilunio (luna piena). Ma non basta, per trattarsi di super Luna, occorre anche che il satellite si trovi il più vicino alla terra (perigeo).

Uno degli aspetti più affascinanti di questo fenomeno astro-fisico è legato non soltanto alla colorazione rosso sangue, ma anche e soprattutto alle dimensioni. La Luna in questa occasione apparirà essere più grande del solito (10-12%) e di conseguenza maggiore sarà anche la luminosità (16% in più).

La fase del perigeo avverrà tra la notte del 25-26 maggio, alle ore 3:52. Come detto la super Luna si troverà ad essere molto vicina alla terra e avrà l’aspetto di una colorazione rossastra. La tonalità di rosso dipende dalla quantità di polvere terrestre che c’è nell’atmosfera che blocca le onde di luce blu a frequenza più alta e al contempo consente alla Luna di brillare.

Perché super Luna?

Il termine “super-luna” è stato coniato dall’astrologo Richard Nolle nel 1979. La comunità scientifica preferisce riferirsi al fenomeno con la meno abbordabile coppia di termini “perigeo-syzygy”. Il primo termine indica il periodo in cui la Luna si trova più vicina alla Terra, il termine “sygyzy” viene invece usato per indicare l’allineamento di tre corpi celesti appartenenti a un medesimo sistema gravitazionale.