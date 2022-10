Tale e Quale Show: Alessandra Mussolini non vuole imitare Sophia Loren

E dopo lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, ancora polemiche a Tale e Quale Show. Questa volta è Alessandra Mussolini a creare scompiglio in trasmissione. Per venerdì 28 ottobre, l’ex politica dovrebbe imitare la zia Sophia Loren ma lei sembrerebbe non avere alcuna intenzione di indossare i panni della diva del cinema. “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”, ha annunciato via social l’agente Nando Moscariello.

Tutto è partito dalla scorsa puntata nel momento in cui ha appreso di dover imitare Sophia e questa mattina avrebbe addirittura abbandonato le prove del trucco. Non si sa da dove parte l’avversione di Alessandra anche perché non è la prima volta che si cala nei panni della zia. Era già successo nel 2020 a Domenica Live, dove l’aveva imitata in Mambo italiano, scena del film Pane, amore e… con l’attrice al fianco di Vittorio De Sica. La performance era stata anche molto apprezzata dal pubblico: “Un omaggio a mia zia, ineguagliata e ineguagliabile”, aveva aggiunto.

Il quarto appuntamento di Tale e Quale Show ha visto la vittoria di Rosalinda Cannavò con 62 punti con la sua interpretazione di Francesca Michielin in “Nessun grado di separazione”.