di Redazione ZON

In sintesi. Apple ha rinnovato Ted Lasso per una quinta stagione, con Jason Sudeikis protagonista e produttore esecutivo, secondo quanto riportato da Variety. Al 24 novembre 2026 Apple non ha comunicato data di uscita né numero di episodi. Le prime quattro stagioni di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV in Italia, con audio e sottotitoli in italiano.

I punti chiave Apple ha rinnovato Ted Lasso per una quinta stagione, con Jason Sudeikis protagonista e produttore esecutivo.

Il debutto della quarta stagione di Ted Lasso, il 4 e 5 agosto 2026, ha totalizzato 296,6 milioni di minuti visualizzati secondo Nielsen, il miglior lancio nella storia di Apple TV.

Apple non ha comunicato data di uscita, numero di episodi o trailer della quinta stagione di Ted Lasso.

Le prime quattro stagioni di Ted Lasso sono su Apple TV con audio e sottotitoli in italiano.

Jason Sudeikis aveva parlato di un nuovo arco narrativo di tre stagioni, con interesse per un percorso fino alla sesta.

Apple ha rinnovato Ted Lasso per una quinta stagione, con Jason Sudeikis protagonista e produttore esecutivo. La nuova stagione arriverà anche su Apple TV in Italia.

Secondo Variety, il rinnovo è arrivato dopo la conclusione delle trattative tra Apple TV, Warner Bros. Television e Sudeikis. Nel comunicato Apple definisce Ted Lasso un “fenomeno globale” che torna “sul campo”.

Perché il ritorno di Ted Lasso sorprende

La terza stagione di Ted Lasso aveva già chiuso la storia del personaggio. La quarta è arrivata solo nell’agosto 2026, tre anni dopo, con al centro la squadra femminile delle Lady Greyhounds.

Dopo il finale della quarta stagione Apple non aveva detto nulla sul futuro della serie. Il rinnovo mette fine a quel silenzio.

Secondo i dati Nielsen, il debutto del 4 e 5 agosto 2026 ha totalizzato 296,6 milioni di minuti visualizzati. È il miglior lancio nella storia di Apple TV.

Cosa sappiamo su data di uscita e cast della quinta stagione

Apple non ha comunicato la data di uscita, il numero di episodi o un trailer. Le stime indicano un arrivo nel 2027 o, più probabilmente, nel 2028.

Il comunicato di Apple cita Jason Sudeikis, vincitore di un Emmy, come protagonista e produttore esecutivo. Cita anche la critica, che ha definito la quarta stagione “una partenza perfetta per un nuovo ritorno”.

Da dove può ripartire la storia dopo il finale della quarta stagione

Le anticipazioni che seguono riguardano il finale della quarta stagione, già disponibile su Apple TV.

Ted ha affidato il ruolo di allenatrice principale della squadra femminile ad Alice Chilton, interpretata da Tanya Reynolds. Per sé ha scelto la posizione di assistente, insieme a Coach Beard, interpretato da Brendan Hunt.

Roy Kent, interpretato da Brett Goldstein, ha accettato un’offerta per allenare il Chelsea. La sua relazione con Keeley, interpretata da Juno Temple, sta per cambiare con l’arrivo di un figlio.

Rebecca, interpretata da Hannah Waddingham, ha chiesto al compagno Matthijs di sposarla.

Il piano di Sudeikis: un nuovo arco di tre stagioni

Jason Sudeikis aveva parlato di un nuovo arco narrativo di tre stagioni. Nell’intervista al podcast Talk Easy With Sam Fragoso aveva mostrato interesse per un percorso fino alla sesta stagione, con la quarta come primo capitolo.

Anche Eddy Cue aveva lasciato intendere che Apple sarebbe stata felice di continuare a produrre Ted Lasso negli anni a venire. Il rinnovo della quinta stagione va in questa direzione.

Dove vedere Ted Lasso in Italia

Le prime quattro stagioni di Ted Lasso sono su Apple TV con audio e sottotitoli in italiano. La scheda della serie nell’app italiana mostra per ora solo questi episodi.

Domande frequenti Ted Lasso 5 è stato rinnovato? Sì, Apple ha rinnovato Ted Lasso per una quinta stagione, con Jason Sudeikis protagonista e produttore esecutivo. Secondo Variety, il rinnovo è arrivato dopo la conclusione delle trattative tra Apple TV, Warner Bros. Television e Sudeikis. Quando esce la quinta stagione di Ted Lasso? Apple non ha comunicato la data di uscita della quinta stagione di Ted Lasso, il numero di episodi o un trailer. Le stime indicano un arrivo nel 2027 o, più probabilmente, nel 2028. Dove vedere Ted Lasso in Italia? Le prime quattro stagioni di Ted Lasso sono su Apple TV, con audio e sottotitoli in italiano. Anche la quinta stagione arriverà su Apple TV in Italia. Come finisce la quarta stagione di Ted Lasso? Nel finale Ted Lasso affida il ruolo di allenatrice principale della squadra femminile ad Alice Chilton, interpretata da Tanya Reynolds, e sceglie per sé la posizione di assistente. Roy Kent accetta un’offerta per allenare il Chelsea, mentre Rebecca chiede al compagno Matthijs di sposarla.

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Fonte: iSpazio · Cinefilos.