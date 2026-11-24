Zecchino d’Oro 2026 il 4 dicembre da Roma: Accorsi e Sangiorgi tra gli autori
In sintesi. Lo Zecchino d’Oro 2026 va in onda in prima serata su Rai venerdì 4 dicembre 2026, condotto da Carlo Conti. L’edizione speciale è trasmessa da Roma, nello Studio 5 «Fabrizio Frizzi» degli studi Rai, per i lavori di ristrutturazione all’Antoniano di Bologna. Le nuove canzoni in gara sono 14.
I punti chiave
- Lo Zecchino d’Oro 2026 va in onda in prima serata su Rai venerdì 4 dicembre 2026.
- Carlo Conti conduce lo Zecchino d’Oro 2026, un’edizione speciale trasmessa da Roma.
- Lo Zecchino d’Oro 2026 si svolge nello Studio 5 «Fabrizio Frizzi» degli studi Rai per i lavori di ristrutturazione in corso all’Antoniano di Bologna.
- Le nuove canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2026 sono 14.
- Stefano Accorsi e Giuliano Sangiorgi sono tra gli autori delle nuove canzoni dello Zecchino d’Oro 2026.
- Lo Zecchino d’Oro tornerà all’Antoniano di Bologna nel 2027, per la sua 70ª edizione.
Attenzione: spoiler. Tra gli autori delle nuove canzoni dello Zecchino d’Oro 2026 ci sono anche Stefano Accorsi e Giuliano Sangiorgi, una delle sorprese dell’edizione.
Lo Zecchino d’Oro 2026 va in onda il 4 dicembre da Roma
Lo Zecchino d’Oro torna in prima serata su Rai venerdì 4 dicembre 2026, con la conduzione di Carlo Conti. È un’edizione speciale.
Per la prima volta in via straordinaria, il festival va in onda da Roma, nello Studio 5 “Fabrizio Frizzi” degli studi Rai. Il motivo sono i lavori di ristrutturazione in corso all’Antoniano di Bologna.
La manifestazione tornerà all’Antoniano nel 2027, per celebrare la sua 70ª edizione.
Quante sono le canzoni in gara e cosa c’è nella serata
Le nuove canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2026 sono 14. Restano il cuore della serata.
Accanto ai brani in gara, la serata comprende la tradizionale raccolta fondi a sostegno di Operazione Pane. Prevede anche i grandi classici dello Zecchino d’Oro, reinterpretati da cantanti e volti dello spettacolo.
Accorsi e Sangiorgi tra gli autori delle nuove canzoni
Stefano Accorsi e Giuliano Sangiorgi figurano tra gli autori dei brani di questa edizione. La loro presenza è indicata come una delle sorprese del festival.
I testi di tutte e 14 le canzoni sono pubblicati con la dicitura Edizioni Provincia S. Antonio dei Frati Minori.
Domande frequenti
Quando va in onda lo Zecchino d’Oro 2026?
Lo Zecchino d’Oro 2026 va in onda in prima serata su Rai venerdì 4 dicembre 2026. La conduzione è affidata a Carlo Conti e l’edizione è speciale.
Dove si svolge lo Zecchino d’Oro 2026?
Lo Zecchino d’Oro 2026 va in onda da Roma, nello Studio 5 «Fabrizio Frizzi» degli studi Rai. Il motivo sono i lavori di ristrutturazione in corso all’Antoniano di Bologna, dove la manifestazione tornerà nel 2027 per la 70ª edizione.
Quante sono le canzoni dello Zecchino d’Oro 2026?
Le nuove canzoni in gara allo Zecchino d’Oro 2026 sono 14. I testi di tutte e 14 sono pubblicati con la dicitura Edizioni Provincia S. Antonio dei Frati Minori.
Chi sono gli autori delle canzoni dello Zecchino d’Oro 2026?
Stefano Accorsi e Giuliano Sangiorgi figurano tra gli autori delle nuove canzoni dello Zecchino d’Oro 2026. La loro presenza è indicata come una delle sorprese dell’edizione.
Cosa c’è nella serata dello Zecchino d’Oro 2026 oltre alle canzoni in gara?
La serata dello Zecchino d’Oro 2026 comprende la tradizionale raccolta fondi a sostegno di Operazione Pane. Prevede anche i grandi classici dello Zecchino d’Oro, reinterpretati da cantanti e volti dello spettacolo.
Immagine di repertorio
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