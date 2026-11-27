di Redazione ZON

In sintesi. Dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 Rete 4 trasmette cinque puntate della soap Tempesta d’amore, ogni giorno alle 10:50. Nella settimana Marlon, vecchio amico d’infanzia di Fritz, arriva a Bichlheim come nuovo guardaboschi e incontra nel bosco Fanny, di cui si innamora. Le anticipazioni citano anche un Kilian geloso.

I punti chiave Rete 4 trasmette le cinque puntate di Tempesta d’amore da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026, ogni giorno alle 10:50.

Marlon, vecchio amico d’infanzia di Fritz, lavora a Bichlheim come guardaboschi.

Marlon incontra Fanny nel bosco prima che Fritz possa presentargliela e si innamora di lei.

Werner riceve la proposta di ospitare un importante torneo internazionale di golf e, per rinnovare il campo, ha bisogno di sponsor.

Christoph e Katja hanno sospetti sul presunto nipote, e le anticipazioni lasciano aperto se i dubbi arrivino anche a Werner.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 30 novembre al 4 dicembre 2026, Marlon si innamora di Fanny. Marlon è un vecchio amico d’infanzia di Fritz e lavora a Bichlheim come guardaboschi.

Le cinque puntate della settimana vanno in onda su Rete 4 ogni giorno, da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026, alle 10:50.

Chi è Marlon e perché sconvolge la vita di Fanny

Marlon è appena arrivato a Bichlheim per fare il guardaboschi. Fritz lo ritrova, è felice di rivederlo e non vede l’ora di presentargli Fanny.

Il destino, però, anticipa i piani di Fritz: Marlon incontra Fanny nel bosco, prima della presentazione. Le anticipazioni parlano anche di un Kilian geloso.

Cosa succede a Fanny e Kilian prima dell’arrivo di Marlon

Nella puntata del 27 novembre 2026 Fanny accusa Larissa di aver distrutto Hermine. Per Fanny, Hermine è il simbolo del suo legame con Kilian, e il gesto riapre vecchie ferite.

Kilian però crede alla versione di Larissa. Fanny resta così sempre più sola.

Il torneo di golf di Werner e i sospetti sul presunto nipote

Werner riceve la proposta di ospitare un importante torneo internazionale di golf. Per rinnovare il campo gli servono degli sponsor.

Massimo si offre di aiutarlo, ma l’anziano albergatore esita. Christoph e Katja hanno sospetti sul presunto nipote, e le anticipazioni lasciano aperta una domanda: quei dubbi cominciano a far breccia anche in Werner?

L’appuntamento di Leo ed Elias e gli altri intrecci della settimana

Lale finisce involontariamente per interferire con un appuntamento tra Leo ed Elias.

Il 27 novembre 2026 Lale prova a chiarire con Christoph i sentimenti che nutre per Fritz. L’amore per Theo le impedisce però di voltare pagina.

Nella stessa puntata il riavvicinamento tra Christoph e Sophia mette in allarme Werner, che teme di perdere la propria influenza sull’albergo.

Domande frequenti A che ora va in onda Tempesta d’amore su Rete 4? Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 alle 10:50. Le cinque puntate della settimana sono trasmesse ogni giorno, da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2026. Quante puntate di Tempesta d’amore vanno in onda dal 30 novembre al 4 dicembre 2026? Dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 vanno in onda cinque puntate di Tempesta d’amore su Rete 4. Ce n’è una per ogni giorno, da lunedì a venerdì. Chi è Marlon in Tempesta d’amore? Marlon è un vecchio amico d’infanzia di Fritz e lavora a Bichlheim come guardaboschi. Secondo le anticipazioni è appena arrivato in paese e incontra Fanny nel bosco, prima che Fritz gliela presenti. Marlon si innamora di Fanny. Cosa succede a Fanny e Kilian nelle anticipazioni di Tempesta d’amore? Nella puntata del 27 novembre 2026 Fanny accusa Larissa di aver distrutto Hermine, simbolo del suo legame con Kilian. Kilian crede alla versione di Larissa e Fanny resta sempre più sola. Con l’arrivo di Marlon, le anticipazioni parlano anche di un Kilian geloso. Cosa succede a Werner in Tempesta d’amore? Werner riceve la proposta di ospitare un importante torneo internazionale di golf, ma per rinnovare il campo gli servono degli sponsor. Massimo si offre di aiutarlo, mentre l’anziano albergatore esita. Christoph e Katja hanno intanto sospetti sul presunto nipote.

Fonte: Zazoom Social News · Tv Soap