di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Amici 26 in onda domenica 29 novembre 2026 alle 14 su Canale 5, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si scontrano di nuovo per un compito assegnato a Riccardo. Secondo le anticipazioni di Amici News, nella registrazione di giovedì 26 novembre 2026 quattro allievi ricevono un malus di -1 e nessuno viene eliminato.

I punti chiave La puntata di Amici 26 va in onda domenica 29 novembre 2026 alle 14 su Canale 5 ed è l’ottava del pomeridiano.

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si scontrano per il compito assegnato a Riccardo, che nella gara di ballo ha ballato Tutto sbagliato, è arrivato ultimo e ha preso un malus di -1.

Alessandra Celentano assegna a Benedetta un compito di danza moderna con Simone Nolasco, sulle note di Suerte di Shakira.

Quattro allievi (Kashmere, Jed, Nicolò e Riccardo) ricevono un malus di -1 e la puntata non prevede eliminazioni.

Gli ospiti musicali di Amici 26 sono due: i Modà e Alfa.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Amici 26 del 29 novembre 2026 Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si scontrano di nuovo, a proposito di un compito assegnato a Riccardo.

La puntata va in onda domenica 29 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. È l’ottava del pomeridiano e la registrazione si è svolta giovedì 26 novembre 2026.

Il nuovo confronto tra Celentano e Cuccarini riguarda Riccardo

Secondo le anticipazioni di Amici News, nel corso della registrazione hanno eseguito un compito assegnato dai professori tre allievi: Riccardo, Lollo e Benedetta.

Il confronto tra Alessandra Celentano, maestra di danza classica, e Lorella Cuccarini nasce dal compito dato a Riccardo. Nella gara di ballo Riccardo ha ballato Tutto sbagliato e ha chiuso la classifica all’ultimo posto, con un malus di -1.

La punizione di Alessandra Celentano per Benedetta

Alessandra Celentano ha dato un compito anche a Benedetta, per il comportamento tenuto durante una lezione in sala prove con Simone Nolasco e gli altri professionisti di danza classica.

La punizione è un compito di danza moderna da affrontare proprio con Simone Nolasco. La coreografia è sulle note di Suerte di Shakira, nota anche come Whenever, Wherever.

Chi vince le gare di canto e ballo e chi prende il malus

Al termine delle gare quattro allievi ricevono una penalità. Nella puntata di Amici 26 del 29 novembre 2026 non sono previste eliminazioni.

Gara Vincitori Malus di -1 Canto Shari (primo posto), Aura (secondo posto) Kashmere, Jed, Nicolò Ballo Clara (primo posto) Riccardo

Shari, con Perdere l’amore, e Aura, con Ti voglio, hanno guadagnato la possibilità di cantare il proprio inedito.

Clara, prima nella gara di ballo con Brava, trascorrerà una giornata con la compagnia che porta in scena Romeo e Giulietta all’Arena di Verona. Seguirà una lezione con i ballerini e assisterà alle prove dello spettacolo.

Gli ospiti e i giudici esterni della puntata

Gli ospiti musicali di Amici 26 domenica 29 novembre 2026 sono due: i Modà e Alfa.

Tra i giudici esterni, J-Ax valuta le esibizioni di canto e Rossella Brescia quelle di ballo. Nella gara di ballo è tornata in pista anche Anna M, mentre Anna A non si è ancora esibita.

Come se la sarà cavata Benedetta con il compito di Alessandra Celentano si vedrà domenica 29 novembre 2026 su Canale 5.

Domande frequenti Quando va in onda la puntata di Amici 26 del 29 novembre 2026? La puntata di Amici 26 va in onda domenica 29 novembre 2026 alle 14 su Canale 5. È l’ottava del pomeridiano e la registrazione si è svolta giovedì 26 novembre 2026. Chi ha vinto le gare di canto e di ballo nella puntata di Amici 26 del 29 novembre? Nella gara di canto Shari è prima e Aura è seconda. Nella gara di ballo vince Clara. Shari e Aura hanno guadagnato la possibilità di cantare il proprio inedito. Ci sono eliminazioni nella puntata di Amici 26 del 29 novembre 2026? No, nella puntata di Amici 26 del 29 novembre 2026 non sono previste eliminazioni. Quattro allievi ricevono però un malus di -1: Kashmere, Jed e Nicolò per il canto, Riccardo per il ballo. Qual è la punizione di Alessandra Celentano per Benedetta ad Amici 26? Alessandra Celentano ha dato a Benedetta un compito per il comportamento tenuto durante una lezione in sala prove. È un compito di danza moderna da affrontare con Simone Nolasco, con una coreografia sulle note di Suerte di Shakira. Chi sono gli ospiti di Amici 26 domenica 29 novembre 2026? Gli ospiti musicali sono due: i Modà e Alfa. Tra i giudici esterni, J-Ax valuta le esibizioni di canto e Rossella Brescia quelle di ballo.

Fonte: Bigodino · Il Vicolo delle News