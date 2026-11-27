Nelle puntate in onda dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 vengono arrestate quattro donne: Asiye, Susen, Harika e Aybike. L’accusa è di aver tentato di uccidere Emir.

Cosa fanno Omer, Berk, Doruk e Ogulcan per far uscire le donne dal carcere?

Doruk invita Ozge a bere qualcosa e Ogulcan ne approfitta per sottrarle le chiavi di casa. Con quelle chiavi Ogulcan, Omer e Berk entrano nell’abitazione di Emir per trovare qualcosa con cui metterlo alle strette. Scoprono che Emir è molto affezionato al cane Boni e valutano di sfruttare questo legame per ricattarlo.