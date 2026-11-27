Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 30 novembre al 5 dicembre 2026: arresti e divorzio
In sintesi. Nelle puntate della serie turca Tutto per la mia famiglia in onda dal 30 novembre al 5 dicembre 2026, Orhan completa le pratiche per il divorzio, mentre Asiye, Susen, Harika e Aybike vengono arrestate con l’accusa di aver tentato di uccidere Emir. Omer, Berk, Doruk e Ogulcan cercano un modo per far uscire dal carcere le quattro donne.
I punti chiave
- Orhan completa le pratiche per il divorzio nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda dal 30 novembre al 5 dicembre 2026.
- Asiye, Susen, Harika e Aybike, quattro donne, vengono arrestate con l’accusa di aver tentato di uccidere Emir.
- Omer, Berk, Doruk e Ogulcan cercano una soluzione per far uscire dal carcere le quattro donne arrestate.
- Doruk invita Ozge a bere qualcosa e Ogulcan ne approfitta per sottrarle le chiavi di casa.
- Ogulcan, Omer e Berk entrano nella casa di Emir con quelle chiavi e scoprono che Emir è molto affezionato al suo cane Boni.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda dal 30 novembre al 5 dicembre 2026, Orhan completa le pratiche per il divorzio.
Nella stessa settimana della serie turca, Asiye, Susen, Harika e Aybike vengono arrestate con l’accusa di aver tentato di uccidere Emir.
Cosa succede dopo l’arresto di Asiye, Susen, Harika e Aybike
Dopo l’arresto delle quattro donne, Omer, Berk, Doruk e Ogulcan si mettono subito alla ricerca di una soluzione per farle uscire dal carcere.
Per riuscirci, Doruk invita Ozge a bere qualcosa. Ogulcan approfitta della situazione per sottrarle le chiavi di casa.
Con quelle chiavi, Ogulcan si introduce insieme a Omer e Berk nell’abitazione di Emir. Il gruppo vuole trovare qualcosa con cui metterlo alle strette.
In casa, i ragazzi scoprono che Emir è particolarmente affezionato al suo cane Boni. Valutano di sfruttare questo legame per ricattarlo.
Da dove parte la storia di Orhan e Sengul
Nelle puntate del 26 e del 27 novembre 2026, Sengul torna a casa e Orhan vuole il divorzio. Le pratiche che Orhan porta a termine dal 30 novembre nascono da qui.
La puntata del 27 novembre 2026 va in onda su Canale 5. In quell’episodio Susen gioca un brutto scherzo a Omer e Harika umilia Ogulcan.
Domande frequenti
Cosa succede in Tutto per la mia famiglia dal 30 novembre al 5 dicembre 2026?
Nelle puntate in onda dal 30 novembre al 5 dicembre 2026, Orhan completa le pratiche per il divorzio. Nella stessa settimana Asiye, Susen, Harika e Aybike vengono arrestate con l’accusa di aver tentato di uccidere Emir.
Chi viene arrestato in Tutto per la mia famiglia?
Nelle puntate in onda dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 vengono arrestate quattro donne: Asiye, Susen, Harika e Aybike. L’accusa è di aver tentato di uccidere Emir.
Cosa fanno Omer, Berk, Doruk e Ogulcan per far uscire le donne dal carcere?
Doruk invita Ozge a bere qualcosa e Ogulcan ne approfitta per sottrarle le chiavi di casa. Con quelle chiavi Ogulcan, Omer e Berk entrano nell’abitazione di Emir per trovare qualcosa con cui metterlo alle strette. Scoprono che Emir è molto affezionato al cane Boni e valutano di sfruttare questo legame per ricattarlo.
Quando Orhan chiede il divorzio in Tutto per la mia famiglia?
Nelle puntate del 26 e del 27 novembre 2026 Sengul torna a casa e Orhan vuole il divorzio. Dal 30 novembre 2026 Orhan completa le pratiche per il divorzio.
Cosa succede nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 27 novembre 2026?
La puntata del 27 novembre 2026 va in onda su Canale 5. In quell’episodio Susen gioca un brutto scherzo a Omer e Harika umilia Ogulcan.
Fonte: Zazoom Social News
Lascia un commento