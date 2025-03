Tratta Salerno-Napoli bloccata: pendolari in difficoltà per un uomo sui binari

di Redazione ZON

Salerno – Mattinata complicata per i pendolari salernitani a causa di un’interruzione sulla tratta ferroviaria Salerno-Napoli. Dalle 6:45, il traffico ferroviario è rimasto bloccato nei pressi della stazione di Pagani a seguito della presenza di un uomo disteso sui binari.

Disagi per i viaggiatori

L’episodio ha comportato la cancellazione di diversi treni regionali, tra cui il convoglio 5081 in partenza da Nocera Inferiore e diretto a Salerno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, che hanno provveduto a rimuovere l’uomo e ad affidarlo al personale sanitario per le cure necessarie.

Il traffico ferroviario è stato successivamente ripristinato, ma non senza disagi per i numerosi viaggiatori in attesa. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.



Fonte: SalernoToday