Udinese-Milan 1-0: pessimo esordio di campionato per i rossoneri che cadono alla Dacia Arena con un gol di Becao. Ancora polemiche per il VAR

Udinese-Milan, subito sconfitta per i rossoneri che offrono una prova deludente anche se nel finale recriminano per un mano dubbio in area di rigore. Esordio amaro per Giampaolo sulla panchina dei rossoneri che dimostrano di essere ancora molto indietro di condizione e ancora lontani dall’assimilare il sistema di gioco del nuovo allenatore. Ottima invece la prova dei padroni di casa che trovano subito 3 punti importanti per iniziare la loro marcia verso la salvezza.

La Partita

Le squadre iniziano a ritmi blandi, con poche azioni pericolose e difese in grande evidenza. Le azioni più pericolose arrivano così da calci di fermo, con Romagnoli pericoloso ma impreciso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Rossoneri fallosi, con il trio di centrocampo che finirà il primo tempo con tre ammonizioni.

Nella ripresa l’Udinese si ripresenta dagli spogliatoi con un piglio diverso e propositivo e inizia a spingere sull’acceleratore alla ricerca del gol. Donnarumma si oppone ai vari attacchi degli avversari ma non può nulla sullo stacco imperioso di Rodrigo Becao al minuto 72. Giampaolo inserisce prima Kessie e poi i nuovi arrivati Leao e Bennacer ma il Milan è confuso e disordinato nella sua ricerca del pareggio. Nel finale i rossoneri recriminano per un fallo di mano in area di rigore ma il VAR non concede il rigore nonostante il tocco di Samir fosse abbastanza evidente.

Il tabellino di Milan-Udinese:

UDINESE: Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disp.: Perisan, Andrade, Sierralta, Opoku, De Paul, Wallace, Sema, Nuytnck, Nestorovski, Ilija, Barak, De Maio, Teodorczyk. All.:Tudor

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. A disp.: Soncin, A. Donnarumma, Bennacer, Bonaventura, Conti, Leao, Andre Silva, Krunic, Duarte, Gabbia, Kessie, Laxalt. All.: Giampaolo

Marcatori: Becao al 72′