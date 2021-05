L’Udinese ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri per la 37esima giornata di Serie A: out Arslan e De Maio

Il campionato di Serie A è giunto al suo 37° turno, che è anche la penultima giornata. Tra i match della domenica c’è anche quello che vede opposte Udinese e Sampdoria.

Potrebbe interessarti:

Le due formazioni possono stare tranquille, forti di una classifica soddisfacente avendo raggiunto gli obiettivi prefissati con ampio anticipo. L’Udinese cerca il riscatto dopo il pesante 5-1 subito nel turno infrasettimanale al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Gli uomini di Gotti hanno totalizzato 40 punti complessivi, mentre la Sampdoria è a quota 46 stazionando al nono posto della classifica. I ragazzi di Ranieri arrivano dal pareggio contro lo Spezia, che ha conquistato la salvezza.

QUI UDINESE – Gotti dovrà fare a meno di Arslan e De Maio e schiera l’Udinese con un 3-5-1-1. Saranno Becao, Bonifazi e uno tra Samir e Zeegelaar a completare il tridente difensivo davanti a Musso. A centrocampo agiranno De Paul, Walace e Makengo, con Molina e Larsen. In attacco Okaka dovrebbe agire da unica punta con Pereyra a supporto.

QUI SAMPDORIA – Solito 4-4-2 per Claudio Ranieri che davanti ad Audero sceglie per la difesa la coppia centrale composta da Tonelli e Yoshida, con Bereszynski e Yoshida terzini. A centrocampo dovrebbero esserci Candreva e Jankto sulle corsie esterne, con Verre (favorito su un Thorsby acciaccato) ed Ekdal a formare il duo di mediana. In attacco potrebbe scendere in campo la coppia Quagliarella–Gabbiadini, con Keita pronto a subentrare.

Le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becão, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri