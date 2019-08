Dani Alves giocherà nel campionato brasiliano con il San Paolo: il terzino vestirà la maglia numero dieci e sarà la stella della squadra paulista

Dani Alves ha trovato finalmente una nuova squadra. Il curriculum del calciatore brasiliano è stato apprezzato. Una scelta saggia da parte di un giocatore che ha “solo” il record di trofei conquistati, oltre quaranta. L’ex terzino del Psg si è preso nuovamente la scena e tornerà nel campionato brasilano con la maglia del San Paolo.

Sarà la stella della squadra, un diamante che sarebbe stato tale anche per molti altri club in giro per l’Europa. Vestirà la “camiseta” numero dieci, una scelta favorevole per il marketing. Ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra paulista fino al 2022. Il club ha dedicato a Dani Alves anche un video di presentazione.

“Pelo meu país, pelo meu povo. Pelo meu clube de coração” 🇾🇪🇧🇷 pic.twitter.com/n7w5s3NUrl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019

Il calciatore sarà accolto come una “divinità”, per quello che verrà ricordato in patria come uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi. Crescerà la domanda per il Brasileirao e soprattutto si rimpingueranno le casse del team. Niente Serie A per il neo campione della Copa America, nonostante abbia dimostrato di saper ancora incidere ad alti livelli. Una scelta di cuore, che fa sempre bene nel mondo del calcio.