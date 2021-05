Una Vita, 26 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 26 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Bellita è quasi morta dopo un grave malore che in realtà non è stato casuale. Margherita ha, infatti, avvelenato il cibo della sua “amica” per mesi ed era riuscita a farlo indisturbata finché Emilio non l’ha vista versare nel thè della Del Campo uno strano liquido. Messa in fuga dal Pasamar, Margherita ha lasciato incustodita una borsa che conteneva proprio una fiala con il veleno incriminato che ha aiutato anche i medici a salvare la vita di Bellita dopo il malore. La donna ora sta meglio, ma ancora non conosce la verità. Il piano della Carciano era sempre stato quello di ucciderla e probabilmente anche la separazione con il marito era tutto parte della vendetta.

Denunciata la cosa, grazie a Cinta, Margherita è stata arrestata e ha confessato tutto ma ora che il peggio è passato Bellita ha iniziato a chiedere della sua amica. I Dominguez però non sono ancora riusciti a trovare il modo per raccontarle tutta la verità; temono tutti in un peggioramento della povera Bellita, convinta che abbia davvero trovato un’amica. E’ chiaro però che la notizia non tarderà ad arrivare all’orecchio di Bellita e Josè a questo punto si rende conto di non poter più rimandare. Riuscirà a trovare le parole e il momento giusto?