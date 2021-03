Una Vita, 29 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 29 marzo 2021:

Rosina, fin da quando ha incontrato Maite, ha iniziato a provare per lei una vera e propria ammirazione con un pizzico di invidia. La ragazza, infatti, è giovane, bella soprattutto istruita, avendo vissuto a Parigi ed avendo preso ai famosi salotti letterari della capitale francese. Anche lei da sempre ambisce a frequentare un ambiente culturale così florido e fatto di nomi che contano: deciderà perciò di organizzare anche ad Acacias dei salotti ispirati a quelli parigini. Maite, quando verrà a conoscenza della cosa, sarà felicissima di supportare l’iniziativa.

Purtroppo però, fin dal primo incontro, sarà chiaro a tutti che i salotti di Rosina sono più festaioli che culturali e gli ospiti e i temi affrontati non saranno così impegnati ed elevati come quelli dei veri salotti. Nonostante ciò, la Rubio crederà nella sua attività e farà anche un’attenta selezione di ospiti con l’illusione che possa rendere ambiti i suoi eventi. Nel fare questo a subire un torto sarà il povero Servante, che sarà escluso dai salotti di Rosina pur volendo leggere alcuni dei suoi scritti. Per vendicarsi, il locandiere prenderà una decisione che manderà su tutte le furie la sua socia Fabiana. Servante, infatti, organizzerà il suo salotto letterario alla locanda e non inviterà la moglie di Liberto.