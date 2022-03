Uomini e Donne: anticipazioni 9 marzo 2022

Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi, 9 marzo 2022. Ecco chi saranno i protagonisti del nuovo appuntamento con il noto dating show

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi, 9 marzo 2022. Protagonista del nuovo appuntamento con il noto dating show condotto da Maria De Filippi il trono over. In particolare, tornerà al centro dell’attenzione l’acerrima nemica di Tina Cipollari: Gemma Galgani. La dama di Torino che per diverse settimane è rimasta seduta tra le corteggiatrici, nella puntata di oggi si farà avanti per coprire un ruolo inedito.

Nella puntata di ieri, il signor Franco ha dovuto interrompere la sua conoscenza con la signora Enza poiché lei non ha gradito una proposta avanzatele da lui: quella di fargli un massaggio. Sarà proprio Gemma a proporsi come massaggiatrice per Franco. Ma come reagirà la Cipollari di fronte a tale proposta? D’altronde Tina ha spesso attaccato anche le scelte di Franco fin dal suo arrivo in trasmissione. Si scaglierà contro entrambi?

Altri protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne, Ida e Alessandro, il cui rapporto continua tra alti e bassi già da diverso tempo. Tornati in trasmissione, tra i due c’è una mancanza di fiducia, soprattutto da parte di lei, che spesso li ha portati e li porta a discutere. Nel corso delle scorse puntata, la scelta di Alessandro di non far arrivare in studio una ragazza interessata a lui, ha piacevolmente colpito Ida. Tuttavia, tra i due oggi ci sarà l’ennesimo confronto. I capi di accusa saranno sempre gli stessi, ma alla fine entrambi decideranno di passare il week-end insieme: sarà la svolta decisiva per tornare a fidarsi l’uno dell’altra? Inoltre, riusciranno a ritrovare l’equilibrio perduto e tornare insieme?