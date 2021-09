X Factor: niente più categorie

Conduttore, giudici e pagelle dei concorrenti della prima puntata della quindicesima edizione del talent show X Factor

La nuova edizione di X Factor non prevede più le categorie, niente più etichette.

L’edizione italiana numero quindici del talent show ha acceso i riflettori ieri 16 settembre alle ore 21:15 su Sky Uno e per la prima volta quest’anno è condotta da Ludovico Tersigni.

I giudici sono sempre Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, i quali dovranno mettersi in gioco.

Tolte le categorie Under Donne, Under Uomini, Over e Band, le squadre sono miste e bisogna rispettare solo una regola: schierare almeno un solista e una band per accedere al live-show.

La scenografia è convincente, ma è apatica a causa dell’assenza del pubblico e la musica non è messa al primo posto, come in ogni edizione. X Factor si è presentato a episodi, con l’uso di montaggio e post-produzione.

Le pagelle dei migliori concorrenti



Erio voto 10

Si esibisce con una cover di “Can’t help falling in love”.

Il cantante riceve quattro sì.

Gianmaria voto 9

Il diciannovenne colpisce i giudici, emozionandoli, con la canzone “Suicidio”.

Karma voto 8

Molto bravo, ma già sentito. Non ha mai preso lezioni di piano e ne ha presa solo una di canto. Per essere un autodidatta è un genio.

Karakaz e Versailles voto 7,5

Il nome d’arte è dedicato alla reggia e lo stile della band è hard, con una musica lucida.

Raffaella Scagliola, Jathson e Vale LP voto 7

La prima ha 16 anni e arriva da Cosenza con una chitarra. Si esibisce con “Better on color”.

Jathson si è presentato con “Babylooneytunes”.

Vale LP comunica con la musica, che è unione di sound e scrittura.

Promossa con “Cherí”.

Apnea voto 6

Marika è un’ ironica trapper e incarna il guilty pleasure.