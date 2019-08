Il Santo del Giorno, 7 Agosto 2019: la Chiesa celebra la figura di San Gaetano. Riti, agiografia, curiosità e città in cui è particolarmente venerato

Oggi, mercoledì 7 Agosto, 2019, la Chiesa Cattolica ricorda e celebra la figura di San Gaetano, nato a Vicenza nel 1480 dalla famiglia Thiene.

Il suo nome viene da quello di un celebre zio, che si chiamava così poichè era nato a Gaeta.

La sua agiografia ce lo restituisce come il Santo della Provvidenza, per via della sua illuminata fede in Dio.

E’ fondatore con Gian Pietro Carafa, vescovo di Chiet ed in seguito Paolo IV, dei Chierici Regolari Teatini, particolarmente ispirati dalla passione di Cristo (e dalla sua nascita nel presepe) e dalla Chiesa Apostolica, che intesero restaurare secondo i principi instillati dal discorso della montagna.

Della sua vita ci stupisce che a un certo punto San Gaetano abbia deciso di lasciare la corte pontificia di Leone X per dedicare la sua esperienza di servizio e di preghiera ai poveri e agli esclusi.

Il 7 Agosto di ogni anno la vita e l’esempio del Santo sono celebrati in tutto il mondo ma soprattutto in Italia, in particolare nelle città di Vicenza, Arezzo e in alcune zone di Napoli.

