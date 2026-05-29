Baronissi celebra i 30 anni di Casa della Poesia con “La Poesia Resistente”

di Marisa Fava

Baronissi si prepara ad accogliere “La Poesia Resistente”, la grande festa internazionale dedicata ai trent’anni di Casa della Poesia. Dal 29 al 31 maggio 2026 la città diventerà luogo di incontro, ascolto e dialogo tra poeti provenienti da tutto il mondo.

L’iniziativa, dal titolo “Incontri Internazionali Città di Baronissi – La Poesia Resistente”, celebra il trentennale di Casa della Poesia, realtà nata nel 1996 e diventata negli anni un punto di riferimento per la promozione della poesia contemporanea, della traduzione e del confronto tra culture diverse.

L’evento è promosso dal Comune di Baronissi e sostenuto dalla Provincia di Salerno – Musei Provinciali, con il contributo della BCC Campania Centro di Battipaglia.

Poeti da tutto il mondo a Baronissi

Alla manifestazione prenderanno parte autori e autrici provenienti da diversi Paesi, tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Grecia, Siria, Sudan, Austria, Serbia, Croazia, Svezia, Stati Uniti, Libano e Danimarca.

Tra i nomi annunciati figurano Carmen Camacho, Michel Cassir, Claudia Christiansen, Francis Combes, Tarek Eltayeb, Agneta Falk, Barbara Korun, Maram al-Masri, Sotirios Pastakas, Juan Vicente Piqueras, Ada Salas e molti altri.

La rassegna renderà inoltre omaggio ad alcune figure che hanno segnato la storia di Casa della Poesia, tra cui Jack Hirschman, Etel Adnan, Izet Sarajlić, Lawrence Ferlinghetti, Tony Harrison e altri grandi protagonisti della poesia internazionale.

Le parole della sindaca Anna Petta

Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha sottolineato il valore culturale e civile dell’iniziativa.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere le voci più belle e impegnate della poesia provenienti da tutto il mondo. Un evento unico che offre ai cittadini e ai giovani studenti la possibilità di confrontarsi con autori internazionali che, attraverso i propri versi, aprono uno sguardo sul mondo”.

La sindaca ha evidenziato anche il ruolo della poesia come strumento di pace, giustizia sociale, emancipazione e dialogo tra popoli, sottolineando l’importanza degli incontri con le scuole del territorio.

Il programma

La manifestazione si aprirà con una preview dedicata agli studenti, nell’ambito del progetto “Adotta un Poeta”. I poeti incontreranno alunni e studenti delle scuole del territorio, dalle primarie alle superiori.

Sabato 30 maggio sono previsti diversi appuntamenti, tra cui l’aperitivo con Ungaretti presso la sede di Casa della Poesia, la proiezione del video “Frammenti” e il videomessaggio della poetessa brasiliana Bruna Bianco.

Nel pomeriggio, al Parco del Ciliegio, spazio all’esperienza poetica en plein air con Massimo Baraldi e “Il giro del mondo in 80 bambini”. Alle ore 19, in Aula Consiliare, sarà presentata l’antologia del trentennale “Poesia come pane”, che raccoglie 333 poeti da oltre 30 lingue e cinque continenti.

Domenica 31 maggio l’aperitivo poetico sarà dedicato a Vladimir Mayakovskij. In serata, sempre in Aula Consiliare, il gran finale con gli omaggi a Etel Adnan, Jack Hirschman e Izet Sarajlić, prima della conclusione degli Incontri Internazionali Città di Baronissi.

Trent’anni di Casa della Poesia

Fondata nel 1996, Casa della Poesia ha costruito nel tempo una rete internazionale di relazioni, incontri e traduzioni, contribuendo alla diffusione della poesia contemporanea in Italia e nel mondo.

Il trentennale diventa così non solo una ricorrenza, ma anche una festa collettiva della parola, della memoria e della resistenza culturale. Una poesia che attraversa confini, lingue e generazioni, continuando a credere nella forza dei versi come ponte tra le persone.