Lunch match dal sapore di scontro salvezza: al Vigorito si affrontano Benevento e Udinese. In palio punti importanti per evitare un finale incandescente

A poche settimane dalla fine del campionato non c’è più tempo per fare calcoli: per il Benevento ogni punto è fondamentale per non essere risucchiato dal vortice retrocessione e nel lunch match domenicale tocca all’Udinese. Al Vigorito scendono in campo due squadre dalle prestazioni altalenanti, ma sono proprio i campani ad essere apparsi più in palla nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Benevento-Udinese

QUI BENEVENTO – Segnali di ripresa da parte del gruppo di Filippo Inzaghi e il match casalingo con l’Udinese può essere un’ulteriore chance per consolidare la salvezza.

Ancora 3-5-2 per i campani, con Caldirola chiamato a sostituire Tuia nel terzetto difensivo; confermatissimo il tandem Gaich-Lapadula, con l’italo-peruviano tornato al gol nella partita con il Genoa.

QUI UDINESE – Torna De Paul ed è la notizia di giornata in casa Udinese: l’argentino torna dal primo minuto dopo la squalifica. Al suo fianco partono favoriti Walace e Arslan, con Pereyra schierato da mezzala o da trequartista alle spalle della prima punta.

Centravanti che sarà con ogni probabilità Stefano Okaka: defilato il Re Leone Fernando Llorente.

Benevento (3-5-2): Montipò; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, Walace, Arslan, De Paul, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka.