Usa-Cina, telefonata tra Biden e Xi Jinping per gestire la concorrenza

Biden verso il dialogo con la Cina. Xi Jinping: “Politica Usa ha causato serie difficoltà a nostre relazioni”

Biden distende i toni con la Cina e in una telefonata con il leader Xi Jinping affronta “una discussione ampia e strategica” durante la quale hanno parlato “dei temi in cui i nostri interessi convergono e dei temi in cui i nostri interessi, valori e prospettive divergono”. Questo quanto si evince dalla nota diffusa dalla Casa Bianca.

“Il presidente Biden – ha aggiunto la Casa Bianca – ha sottolineato l’interesse duraturo degli Stati Uniti per la pace, la stabilità e la prosperità nell’Indo-Pacifico e nel mondo e i due leader hanno discusso della responsabilità di entrambe le nazioni per garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto”.

“Se la Cina e gli Stati Uniti lavorano insieme, entrambi i Paesi e il mondo ne traggono beneficio. Se la Cina e gli Stati Uniti si scontrano, entrambi i paesi e il mondo ne soffrono”, ha dichiarato ancora il presidente cinese, citato dall’agenzia di stampa Xinhua. Il leader cinese ha affermato che i due Paesi possono continuare il dialogo per “promuovere il coordinamento e la cooperazione”.

Si tratta del secondo colloquio telefonico tra i due leader da quando Biden è diventato presidente, con il primo risalente a circa sette mesi fa.