In sintesi. L’episodio 8 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix in mattinata domenica 29 novembre 2026, secondo il calendario simulcast di AniList. Netflix non ha ancora confermato l’orario esatto per l’Italia. L’episodio dura circa 24 minuti. Dopo l’episodio 8 di Blue Box 2 mancano quattro episodi e il finale è previsto il 27 dicembre 2026.