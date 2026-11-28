Blue Box 2 episodio 8 su Netflix: uscita domenica 29 novembre 2026
In sintesi. L’episodio 8 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix in mattinata domenica 29 novembre 2026, secondo il calendario simulcast di AniList. Netflix non ha ancora confermato l’orario esatto per l’Italia. L’episodio dura circa 24 minuti. Dopo l’episodio 8 di Blue Box 2 mancano quattro episodi e il finale è previsto il 27 dicembre 2026.
I punti chiave
- L’episodio 8 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix domenica 29 novembre 2026, in mattinata secondo il calendario simulcast di AniList.
- Netflix non ha ancora confermato l’orario esatto di disponibilità in Italia dell’episodio 8 di Blue Box 2.
- La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale e gli episodi dall’1 al 7 sono già disponibili su Netflix.
- L’episodio 8 di Blue Box 2 dura circa 24 minuti.
- Il finale della seconda stagione di Blue Box, l’episodio 12, è previsto per domenica 27 dicembre 2026.
L’episodio 8 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix in mattinata domenica 29 novembre 2026, secondo il calendario simulcast di AniList. Netflix non ha ancora confermato l’orario esatto di disponibilità in Italia.
A che ora esce l’episodio 8 di Blue Box 2 in Italia
La finestra indicata per l’Italia è la mattinata di domenica 29 novembre 2026. L’ora precisa deve ancora essere confermata da Netflix.
In Giappone l’episodio 8 di Blue Box 2 va in onda alle 16:30. Questo dato riguarda solo la programmazione giapponese, non la disponibilità italiana.
La durata dell’episodio è di circa 24 minuti. Si tratta di un valore approssimativo, non di una durata esatta al minuto.
A che punto è la seconda stagione di Blue Box
Gli episodi dall’1 al 7 della seconda stagione di Blue Box sono già disponibili su Netflix. L’episodio 8 è il prossimo appuntamento del calendario italiano.
La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale. Dopo l’episodio 8 ne mancano quattro: il 9, il 10, l’11 e il 12.
Il calendario degli episodi fino al finale del 27 dicembre 2026
Gli episodi di Blue Box 2 escono su Netflix ogni domenica. Il finale di stagione coincide con l’episodio 12, previsto per domenica 27 dicembre 2026.
|Episodio
|Data di uscita su Netflix
|Episodio 8
|domenica 29 novembre 2026
|Episodio 9
|domenica 6 dicembre 2026
|Episodio 10
|domenica 13 dicembre 2026
|Episodio 11
|domenica 20 dicembre 2026
|Episodio 12
|domenica 27 dicembre 2026
I dati di programmazione provengono da TMDB e AniList. Date e orari possono variare per decisione della piattaforma.
Domande frequenti
Quando esce l’episodio 8 di Blue Box 2 su Netflix?
L’episodio 8 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix domenica 29 novembre 2026. Secondo il calendario simulcast di AniList, la finestra indicata per l’Italia è la mattinata.
A che ora esce Blue Box 2 episodio 8 in Italia?
L’orario esatto non è ancora stato confermato da Netflix. La finestra indicata per l’Italia è la mattinata di domenica 29 novembre 2026. In Giappone l’episodio 8 va in onda alle 16:30, ma questo dato riguarda solo la programmazione giapponese.
Quanto dura l’episodio 8 di Blue Box 2?
L’episodio 8 della seconda stagione di Blue Box dura circa 24 minuti. Si tratta di un valore approssimativo e non di una durata esatta al minuto.
Quanti episodi ha la seconda stagione di Blue Box?
La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale. Dopo l’episodio 8 ne mancano quattro: il 9, il 10, l’11 e il 12.
Quando esce il finale di Blue Box 2?
Il finale della seconda stagione di Blue Box coincide con l’episodio 12 ed è previsto su Netflix per domenica 27 dicembre 2026. Gli episodi escono ogni domenica, quindi il 9 arriva il 6 dicembre, il 10 il 13 dicembre e l’11 il 20 dicembre 2026.
Immagine di repertorio
Fonte: CronacaPop
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