Calciomercato Milan, Zaniolo ad un passo: la situazione

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. I rossoneri hanno prepotentemente puntato il talento della Roma Niccolò Zaniolo, ormai in uscita e in rotta col club. Sull’esterno italiano si sono fiondati tanti club, sia italiani che stranieri, ma la squadra allenata da Stefano Pioli sembra la più vicina alla conclusione dell’operazione.

Calciomercato Milan: le cifre sul piatto per Zaniolo

Zaniolo ha con i giallorossi un contratto di oltre 4 milioni di euro, con scadenza nel 2024 e non sembra assolutamente intenzionato a rinnovare. Complici i malumori della piazza e le numerose critiche che in molti gli hanno scagliato contro, il numero 22 ha preso l’inamovibile decisione di dire addio ai colori giallorossi. Secondo il noto portale online Transfermarkt, la valutazione del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Cifra assolutamente alla portata per le casse rossonere, che sperano però in uno sconticino e si sono detti disposti a mettere sul piatto 18 milioni in un unica soluzione. Per il calciatore, il Milan ha già pronto un contratto di 3.5 milioni di euro più vari bonus legati a presenze e piazzamenti in Champions. L’esterno ci riflette, ma la trattativa entra nel vivo. La Roma, intanto, si è già preventivamente cautelata con Solbakken.