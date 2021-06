Annunciato sui social e anticipato dal singolo “Pistolero”, il nuovo ep di Elettra Lamborghini sarà disponibile in versione fisica dal 9 Luglio

Il tormentone Pistolero, con cui Elettra Lamborghini intende mettere un’ipoteca sull’estate musicale italiana della ripartenza, non era che un antipasto.

La spontanea e autoironica ereditiera bolognese, pubblicherà il prossimo 9 Luglio il nuovo ep Twerking Beach e promette ai suoi numerosissimi estimatori sui social: “Avrete da ballare per tutto l’anno”.

Cover, tracklist e versioni disponibili

Il disco, al momento non sappiamo quante tracce conterrà, sarà disponibile in tre versioni: digitale (si potrà “streammarlo” già da domani, venerdì 25 Giugno 2021), fisica (dal 9 Luglio) e versione fisica autografata, un’esclusiva Amazon a tiratura limitata.

La cover di Twerking Beach, riprende il concept del videoclip ufficiale di Pistolero (diretto da Fabio Jansen) e ci mostra ancora una volta Elettra Lamborghini, opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, nei panni di una seducente cowgirl ponta a catturare le sue prede, tutta in denim e con ai piedi stivali pitonati in pendant con lo sfondo giallo che domina la copertina. Giallo come il colore del sole che brucia d’estate, o come la sabbia del deserto: se ti perdi, Elettra Lamborghini viene a salvarti, la sua community è accogliente e ha già cominciato a sfidarsi via social sui passi della coreografia di Pistolero.