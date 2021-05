Questa sera Fiorentina-Lazio si sfidano nella gara valida per il 35° turno della Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Questa sera alle 20:45, Fiorentina-Lazio si sfidano nell’anticipo del 35° turno della Serie A. Nella scorsa giornata i viola hanno pareggiato a Bologna, mentre i biancocelesti hanno battuto il Genoa. In classifica la Fiorentina è 14^ con 35 punti, e lotta per la salvezza, mentre la Lazio è 6^ con 64, e lotta per entrare in Champions League.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45, e sarà trasmesso su Dazn e Dazn1.

Le probabili formazioni

QUI FIORENTINA- In difesa è assente Igor, al suo posto spazio a Caceres, ancora panchina per Martinez Quarta. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Amrabat e Bonaventura ai suoi lati, Biraghi e Venuti esterni. In avanti Ribery e Vlahovic.

QUI LAZIO- Rientra dalla squalifica Acerbi, che riprende il suo posto al centro della difesa. A centrocampo titolare inamovibile Milinkovic, con Leiva e Luis Alberto. Sugli esterni Lulic e Lazzari. In avanti Immobile e Correa, autore di quattro reti nelle ultime due gare.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi.