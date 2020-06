A “San Siro”, Inter-Sassuolo si sfideranno nel primo dei tre match che chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita

A “San Siro”, Inter-Sassuolo si affrontano nel match che aprirà l’ultima parte della ventisettesima giornata di Serie A.

Nel deserto del Meazza, due squadre che hanno già provato il sapore della ripartenza: la squadra di Conte ha battuto 2-1 la Sampdoria nel recupero, mentre i neroverdi di De Zerbi sono incappati in un pesante 1-4 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. L’Inter vuole mettere pressione alla Lazio e cercare di portarsi a -3, in attesa del big match dei biancocelesti contro la Dea (in programma alle 21:45). Il Sassuolo cerca un blitz importante per non far svanire la possibilità di raggiungere il 7° posto.

Il fischio di inizio è atteso per le 19:30 e sarà possibile vederlo in diretta sul canale DAZN 1.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo