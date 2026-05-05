l’oroscopo di Branko per oggi, 5 maggio 2026, segno per segno 👇
Le stelle tornano protagoniste anche oggi con le previsioni di Branko per martedì 5 maggio 2026: una giornata che si muove tra emozioni intense, nuove opportunità e qualche tensione da gestire. Scopri cosa ti riservano gli astri segno per segno, tra amore, lavoro e fortuna.
♈ Ariete
Giornata energica ma da gestire con attenzione: Marte ti spinge all’azione, però meglio evitare scontri diretti, soprattutto sul lavoro. In amore serve più calma.
♉ Toro
Fase stabile e concreta. Buone occasioni professionali e trattative favorite. In amore cerca meno polemiche e più certezze.
♊ Gemelli
Occhio all’impulsività: la Luna crea tensioni con Venere e Urano, portando possibili incomprensioni nel lavoro e nei rapporti. Conta fino a 10 prima di parlare.
♋ Cancro
Momento molto positivo: sei protagonista nel lavoro, con opportunità importanti. In amore apriti senza paura e mostra ciò che provi.
♌ Leone
Stai cercando la strada giusta per ottenere ciò che meriti. Emozioni intense in amore, mentre sul lavoro serve chiarezza sugli obiettivi.
♍ Vergine
Giornata pratica e produttiva. Riesci a sistemare dettagli importanti. In amore prova a lasciarti andare un po’ di più.
♎ Bilancia
Equilibrio in ripresa. Situazioni delicate sul lavoro si possono gestire bene. In amore arrivano chiarimenti utili.
♏ Scorpione
Grande intuito: puoi fare una mossa strategica vincente. Emozioni profonde in amore, ma cerca di non chiuderti troppo.
♐ Sagittario
Con la Luna nel segno, hai entusiasmo e voglia di puntare lontano. Ottimo momento per nuovi progetti e decisioni importanti.
♑ Capricorno
Periodo favorevole per amore e vita personale. Ritmo lento ma efficace: sfrutta le occasioni senza fretta.
♒ Acquario
Buone energie nelle relazioni e nelle amicizie. Attenzione però a Mercurio che può rallentare qualche risultato.
♓ Pesci
Grande sensibilità e intuizione. Segui le sensazioni soprattutto nel lavoro. In amore dolcezza protagonista.
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