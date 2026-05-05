l’oroscopo di Branko per oggi, 5 maggio 2026, segno per segno 👇

di Mohame Lamine Dabo

Le stelle tornano protagoniste anche oggi con le previsioni di Branko per martedì 5 maggio 2026: una giornata che si muove tra emozioni intense, nuove opportunità e qualche tensione da gestire. Scopri cosa ti riservano gli astri segno per segno, tra amore, lavoro e fortuna.

♈ Ariete

Giornata energica ma da gestire con attenzione: Marte ti spinge all’azione, però meglio evitare scontri diretti, soprattutto sul lavoro. In amore serve più calma.

♉ Toro

Fase stabile e concreta. Buone occasioni professionali e trattative favorite. In amore cerca meno polemiche e più certezze.

♊ Gemelli

Occhio all’impulsività: la Luna crea tensioni con Venere e Urano, portando possibili incomprensioni nel lavoro e nei rapporti. Conta fino a 10 prima di parlare.

♋ Cancro

Momento molto positivo: sei protagonista nel lavoro, con opportunità importanti. In amore apriti senza paura e mostra ciò che provi.

♌ Leone

Stai cercando la strada giusta per ottenere ciò che meriti. Emozioni intense in amore, mentre sul lavoro serve chiarezza sugli obiettivi.

♍ Vergine

Giornata pratica e produttiva. Riesci a sistemare dettagli importanti. In amore prova a lasciarti andare un po’ di più.

♎ Bilancia

Equilibrio in ripresa. Situazioni delicate sul lavoro si possono gestire bene. In amore arrivano chiarimenti utili.

♏ Scorpione

Grande intuito: puoi fare una mossa strategica vincente. Emozioni profonde in amore, ma cerca di non chiuderti troppo.

♐ Sagittario

Con la Luna nel segno, hai entusiasmo e voglia di puntare lontano. Ottimo momento per nuovi progetti e decisioni importanti.

♑ Capricorno

Periodo favorevole per amore e vita personale. Ritmo lento ma efficace: sfrutta le occasioni senza fretta.

♒ Acquario

Buone energie nelle relazioni e nelle amicizie. Attenzione però a Mercurio che può rallentare qualche risultato.

♓ Pesci

Grande sensibilità e intuizione. Segui le sensazioni soprattutto nel lavoro. In amore dolcezza protagonista.