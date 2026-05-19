Offerte luce e gas: cosa cambia davvero con un unico fornitore

di Redazione ZON

Tenere due contratti separati per luce e gas oppure unirli sotto un solo gestore? Negli ultimi due anni il mercato libero dell’energia ha cambiato volto e le famiglie italiane si trovano davanti a una scelta nuova.

Tenere due contratti separati per luce e gas oppure unirli sotto un solo gestore?

La formula del dual fuel sta crescendo, ma vale la pena capire dove sta il guadagno e dove invece il pacchetto unico non aggiunge nulla.

Cosa significa dual fuel

Il termine indica un contratto unico per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sottoscritto con lo stesso operatore. Il modello è nato in Italia all’inizio degli anni duemila, quando la liberalizzazione del mercato gas ha aperto la strada ai venditori multi-utility. Ha preso forza dopo il 2023, anno in cui l’ARERA ha avviato il percorso di chiusura del servizio di tutela elettrica per i clienti domestici non vulnerabili.

Il punto di svolta è arrivato il primo luglio 2024. Da quel momento i contratti elettrici dei clienti non vulnerabili sono confluiti nel Servizio a Tutele Graduali oppure sono passati a un’offerta del mercato libero scelta dal cliente.

Sul piano pratico, il dual fuel si presenta come una semplificazione concreta: un unico interlocutore per i due servizi, una sola pratica di voltura, una sola modalità di pagamento. Il pacchetto si distingue da due contratti separati con operatori diversi soprattutto sulla gestione amministrativa, perché sul prezzo finale la differenza non è quasi mai così marcata come la presentano le pubblicità del settore.

Quanto si risparmia davvero

I dati ARERA aiutano a misurare le proporzioni reali del beneficio. La famiglia tipo italiana consuma in media circa 2.700 kWh di elettricità all’anno, mentre sul gas il valore è di circa 1.200 Smc, con oscillazioni legate alla zona climatica e alla composizione del nucleo. Sui consumi medi domestici, ARERA pubblica aggiornamenti trimestrali che restano il riferimento più affidabile per costruire ipotesi realistiche.

Lo sconto specifico riservato al dual fuel si colloca in genere tra il 3% e il 7% sulla componente materia prima. Non è una cifra mirabolante: tradotta in euro, parla di un risparmio annuo nella fascia delle decine di euro, raramente sopra il centinaio per la famiglia tipo. Le quotazioni del PUN per l’elettricità e del PSV per il gas, monitorate dal GME, definiscono la base di partenza su cui ogni operatore costruisce poi la propria proposta commerciale.

Il vero vantaggio economico, semmai, sta altrove. Una singola bolletta riduce le commissioni bancarie per i pagamenti separati, semplifica la gestione del bonus sociale per chi ne ha diritto e taglia il rischio di errori di lettura del contatore quando ogni servizio viaggia su binari amministrativi diversi. A questo si aggiunge una voce spesso sottovalutata: il costo del tempo che il consumatore impiega a confrontare due bollette, due scadenze, due numeri di assistenza.

Quando conviene e quando no

Il dual fuel non è un prodotto universale. Conviene quando i consumi del nucleo sono mediamente regolari e quando la famiglia abita stabilmente nello stesso immobile, a patto che le esigenze di flessibilità sul tipo di prezzo, fisso o variabile, siano allineate per i due servizi.

Pensa a una famiglia di tre persone con consumo annuo intorno ai 2.700 kWh elettrici e 1.200 Smc di gas: per quel profilo il dual fuel diventa un modo concreto per semplificare la gestione domestica. Confrontare le tariffe luce e gas in pacchetto permette di valutare l’effettivo risparmio, prendendo come termine di paragone due contratti separati con operatori diversi.

Esistono però scenari in cui la formula combinata funziona peggio. Chi consuma molto gas e poca elettricità, il caso tipico delle case isolate riscaldate a metano, può trovare offerte gas più competitive presso operatori specializzati: si perde lo sconto dual fuel ma si guadagna sul prezzo della componente prevalente della bolletta. Lo stesso vale per chi consuma molta luce per usi specifici, come auto elettrica in carica notturna, pompa di calore o climatizzazione intensiva, profili che chiedono una tariffa elettrica fortemente bioraria o multioraria che non sempre si trova in versione abbinata al gas.

Anche la frequenza di trasloco conta. Sciogliere un dual fuel con un cambio di residenza significa gestire due volture in parallelo e non tutti gli operatori applicano condizioni elastiche. Chi lavora con contratti a termine o vive in case in affitto può trovare meno vincolante mantenere due contratti distinti, anche a costo di rinunciare allo sconto combinato.

Cosa controllare prima di firmare

La voce più importante resta la durata del blocco prezzo per le offerte a prezzo fisso: dodici, ventiquattro o trentasei mesi cambiano in modo sostanziale l’esposizione al mercato. Subito dopo viene l’indice di riferimento per le offerte indicizzate, PUN mensile per la luce e PSV mensile per il gas, e una formula chiara dovrebbe esplicitare lo spread applicato sopra l’indice, espresso in centesimi di euro per kWh o per Smc.

Le fasce orarie elettriche meritano un controllo specifico. La fascia F1 copre le ore di lavoro feriali, la F2 copre le serali e i sabati, la F3 le notti e i festivi. Una tariffa monoraria appiattisce tutto su un unico prezzo, una bioraria distingue F1 dalle altre due, una multioraria differenzia tutte e tre: la scelta giusta dipende dal profilo di consumo familiare, non da quello che propone con più insistenza il venditore.

Vanno poi letti con attenzione gli oneri fissi annui e le condizioni di recesso anticipato, lo stesso vale per le penali in caso di morosità e l’eventuale costo dei servizi accessori. Assicurazione impianti, intervento tecnico 24/7, app di monitoraggio consumi sono voci che alzano la spesa annua se non si valuta il loro reale utilizzo. Un capitolo a parte sono le offerte a tempo, dai bonus iniziali ai mesi gratuiti agli sconti welcome, che cambiano la convenienza nel primo anno ma non nei successivi. L’ultimo controllo riguarda la trasparenza commerciale: le offerte sul mercato libero vanno valutate sui documenti contrattuali ufficiali, non sulle slide commerciali. La scheda di confrontabilità pubblicata da ARERA permette di paragonare la propria offerta con quella di riferimento PLACET, un termine di paragone che resta il punto neutro per chiunque voglia capire se sta pagando di più o di meno rispetto alla media regolata.