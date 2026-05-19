Salerno, hashish a Matierno: arrestato un uomo
Controlli dei Carabinieri della Stazione Salerno Fratte: rinvenuti circa 69 grammi di hashish.
Controlli dei Carabinieri nella zona di Matierno, a Salerno. Rinvenuti circa 69 grammi di hashish nella disponibilità dell’indagato
Un uomo è stato arrestato a Salerno, nella località Matierno, nell’ambito di un’attività condotta dai Carabinieri della Stazione Salerno Fratte.
Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, i militari hanno proceduto all’arresto dell’indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Nel corso delle attività, nella sua disponibilità sarebbero stati rinvenuti circa 69 grammi di hashish.
L’operazione rientra nei controlli predisposti sul territorio per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti.
Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
ARTICOLO PRECEDENTE
Offerte luce e gas: cosa cambia davvero con un unico fornitore