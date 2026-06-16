Mercato della Terra Slow Food a Capezzano: appuntamento domenica 21 giugno

di Marisa Fava

Domenica 21 giugno, dalle ore 9.00 alle 13.00, il Parco Serra Wenner di Capezzano ospiterà un nuovo appuntamento con il Mercato della Terra di Slow Food. Una mattinata dedicata ai prodotti di stagione, alla biodiversità agricola e all’incontro diretto con i produttori del territorio.

Giugno è uno dei mesi più generosi per i campi. Il grano comincia a biondeggiare, gli orti estivi prendono forma e arrivano sulle tavole i primi frutti della stagione: albicocche, ciliegie, nespole, prugne e gelsi. Accanto alla frutta, spazio anche agli ortaggi dell’estate: zucchine, fiori di zucca, patate novelle, cipolle, aglio, pomodori, lattughe, fagiolini, basilico, cavoli e verze.

Nel pieno della stagione, l’orto conserva anche numerose erbe spontanee, come il farinello, da cucinare in modo simile agli spinaci, e la portulaca, ideale cruda in insalata o nei pesti e conosciuta per il suo apporto naturale di Omega-3.

Le albicocche Pellecchiella dal Vesuvio

Tra i protagonisti del mercato ci saranno le profumatissime albicocche Pellecchiella del Vesuvio, portate dall’azienda agricola AGER di Gaetano Romano. Dolci, fragranti e profondamente legate alla biodiversità agricola campana, rappresentano uno dei simboli più riconoscibili della frutticoltura vesuviana.

Laboratorio del Gusto alle ore 11

Alle ore 11.00 è in programma il Laboratorio del Gusto dedicato a “L’albicocca vesuviana e altre drupacee”. L’incontro si aprirà con una breve riflessione sull’eredità culturale e umana lasciata da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.

A seguire, Vito Trotta guiderà un percorso di degustazione comparata dedicato alla marmellata di albicocche, offrendo ai partecipanti l’occasione di conoscere più da vicino profumi, consistenze e sfumature di gusto legate a questo prezioso frutto.

Per chi parteciperà alla mattinata è prevista anche una piccola sorpresa preparata dai produttori, con una degustazione speciale pensata per valorizzare il lavoro agricolo e la qualità dei prodotti locali.

Un mercato fatto di incontri e comunità

Il Mercato della Terra è anche un momento di relazione: un luogo in cui incontrare i produttori, ascoltare i loro racconti, condividere esperienze e scoprire buone pratiche che tutelano il territorio, la stagionalità e la comunità.

L’appuntamento è per domenica 21 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, al Parco Serra Wenner di Capezzano.