Un’impressionante Andrea Dovizioso vince il GP d’Austria a Spielberg: il pilota della Ducati batte all’ultima curva Marquez. Bene Rossi, 4°

Marquez contro Dovizioso, è ritornato ufficialmente il duello: il pilota della Ducati, con un’ultima curva da urlo, si aggiudica il Gran Premio d’Austria, in quel di Spielberg, davanti al Campione del Mondo in carica.

Dovi ritorna al successo dopo tantissimo tempo, visto che l’ultima volta sul gradino più alto del podio è stato nella prima gara in Qatar. E che vittoria: un testa a testa praticamente fin dall’inizio, sempre attaccati e fatta di sorpassi e controsorpassi. Il duello tra i due si risolve praticamente all’ultima curva, quasi come nel 2017: una staccata perfetta dell’italiano vale la vittoria con Marquez che si arrende con onore.

Terzo posto per Fabio Quartararo, in testa nei primi giri di gara ma staccato nettamente poi dal duo Dovizioso-Marquez. Bene Valentino Rossi: il Dottore, dopo un periodo di difficoltà, chiude ai piedi del podio con la sua Yamaha, dopo la partenza dalla 10ma. casella in griglia.

Tra gli altri, quinto posto per Maverick Vinales davanti a Rins mentre Bagnaia (partito 5°) chiude al settimo posto. Non bene l’altra Ducati, quella di Danilo Petrucci, mai in gara e soltanto 9°, a chiudere la top-10 Franco Morbidelli e la sua Petronas.