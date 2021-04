Oroscopo Branko di oggi: 12 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Potrebbe interessarti:

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 12 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Abbiamo oggi la Luna nuova e voi siete nel nuovo anno della vostra vita. Si ritorna a volare, volendo subito. Che cosa volete ottenere in questa nuova fase che è segnata anche da due pianeti di Saturno e Giove che adesso sono in aspetto stimolante. Riflettete, elaborate un proposito. Partite dalla vita personale affettiva, inventate qualcosa di vostro.

Oroscopo Branko di oggi del 12 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Al momento non siete per nulla contenti di come stanno procedendo le cose. Questa Luna è molto pesante, poi risentite anche dell’influsso di Saturno ma domani la Luna sarà con voi. Il giorno 14 arriverà Venere nel segno con un transito veloce ma importante. Cominciate a pensare a nuovi progetti anche per la vostra casa.