Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 23 febbraio 2026: le previsioni segno per segno 🔮✨

di Mohame Lamine Dabo

Le stelle di oggi invitano a fare chiarezza e a non rimandare decisioni importanti. La Luna amplifica emozioni e intuizioni, mentre i pianeti spingono molti segni a rivedere priorità in amore e nel lavoro. È una giornata che premia chi agisce con equilibrio e determinazione. paolo fox

♈ Ariete

Energia in crescita. In amore serve più ascolto, sul lavoro puoi ottenere una risposta attesa.

♉ Toro

Stelle favorevoli ai sentimenti. Possibili conferme professionali, ma attenzione alle questioni economiche.

♊ Gemelli

Qualche tensione da gestire. Meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi su obiettivi concreti.

♋ Cancro

Intuito forte e voglia di stabilità. Incontri interessanti per i single, novità lavorative in arrivo.

♌ Leone

Determinazione e voglia di emergere. In amore chiarimenti necessari, nel lavoro si aprono nuove prospettive.

♍ Vergine

Giornata di riflessione. È il momento giusto per rimettere ordine nei progetti.

♎ Bilancia

Possibili decisioni importanti in amore. Sul lavoro serve pazienza e diplomazia.

♏ Scorpione

Passione in primo piano. Buone opportunità per chi cerca un cambiamento professionale.

♐ Sagittario

Voglia di novità. Attenzione a non agire d’impulso, valuta bene le proposte.

♑ Capricorno

Impegno e responsabilità portano risultati concreti. In amore è necessario più dialogo.

♒ Acquario

Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Non trascurare i sentimenti.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Amore favorito e giornata positiva per chiarire situazioni rimaste in sospeso.