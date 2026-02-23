Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 23 febbraio 2026: le previsioni segno per segno 🔮✨
Le previsioni astrologiche del 23 febbraio 2026 con focus su sentimenti, lavoro e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali. ✨🔮
Le stelle di oggi invitano a fare chiarezza e a non rimandare decisioni importanti. La Luna amplifica emozioni e intuizioni, mentre i pianeti spingono molti segni a rivedere priorità in amore e nel lavoro. È una giornata che premia chi agisce con equilibrio e determinazione. paolo fox
♈ Ariete
Energia in crescita. In amore serve più ascolto, sul lavoro puoi ottenere una risposta attesa.
♉ Toro
Stelle favorevoli ai sentimenti. Possibili conferme professionali, ma attenzione alle questioni economiche.
♊ Gemelli
Qualche tensione da gestire. Meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi su obiettivi concreti.
♋ Cancro
Intuito forte e voglia di stabilità. Incontri interessanti per i single, novità lavorative in arrivo.
♌ Leone
Determinazione e voglia di emergere. In amore chiarimenti necessari, nel lavoro si aprono nuove prospettive.
♍ Vergine
Giornata di riflessione. È il momento giusto per rimettere ordine nei progetti.
♎ Bilancia
Possibili decisioni importanti in amore. Sul lavoro serve pazienza e diplomazia.
♏ Scorpione
Passione in primo piano. Buone opportunità per chi cerca un cambiamento professionale.
♐ Sagittario
Voglia di novità. Attenzione a non agire d’impulso, valuta bene le proposte.
♑ Capricorno
Impegno e responsabilità portano risultati concreti. In amore è necessario più dialogo.
♒ Acquario
Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Non trascurare i sentimenti.
♓ Pesci
Sensibilità accentuata. Amore favorito e giornata positiva per chiarire situazioni rimaste in sospeso.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Droga in casa di un sorvegliato speciale a Scafati: arrestata una coppia