E’ deceduto Peter Del Monte all’età di 77 anni, l’ex di Valeria Golino era malato da tempo, a darne la notizia la compagna e la figlia

Regista e sceneggiatore di fama mondiale, Peter Del Monte era nato a San Francisco nel 1943. Dopo la laurea in Lettere con una tesi sull’estetica cinematografica a Roma, era stato allievo del Centro sperimentale di cinematografia della Capitale. Il debutto sul grande schermo era arrivato nel 1975 con il film Irene, Irene con Paola Barbara e Olimpia Carlisi.

La carriera del regista

Peter Del Monte ha avuto una lunga carriera, segnata dalla grande attenzione alla psicologia femminile. Da Giulia e Giulia a Piso Pisello, passando per L’altra donna, Invito al viaggio e Tracce di vita amorosa: i film che portano la sua firma sono veri e propri capolavori. Diversi i premi ricevuti, come la menzione Speciale della giuria del Festival di Venezia con la pellicola L’altra donna (1980) o il Premio per il miglior contributo artistico al Festival di Cannes con Invito al viaggio. Il suo ultimo lavoro risale al 2014 ed è Nessuno mi pettina bene come il vento con Laura Morante. Nei primi anni Ottanta, Peter Del Monte aveva avuto una relazione durata due anni con l’attrice Valeria Golino. Quest’ultima non ha ancora commentato la sua scomparsa.