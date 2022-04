Radio Italia Live ritorna in Piazza Duomo: ecco il cast completo

Apre la conferenza stampa di presentazione del Radio Italia Live, il sindaco di Milano Giuseppe Sala che introduce: “Milano è una città attenta e pronta a fare la sua parte in questo momento storico non semplice. Stasera, ad esempio, ci sarà il concerto alla Scala per raccolta fondi per l’Ucraina. Abbiamo la grande fortuna di vivere in un Paese democratico, e a partire da questa fortuna dobbiamo sempre restituire. Grazie per l’impegno che avete sempre messo e continuerete a mettere“.

Quest’anno Radio Italia compie 40 anni, e per l’occasione quest’anno si ritornerà in Piazza Duomo per festeggiare insieme questo grande traguardo. “Questo appuntamento rappresenta la rinascita delle piazze musicali, e il Radio Italia Live rappresenta il primo grande appuntamento che ci fa ritornare alla vita“, ha dichiarato Tommaso Sacchi, l’assessore alla Cultura di Milano.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà l’occasione, per il pubblico, dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, di rivivere momenti indimenticabili di spensieratezza e pura gioia.

Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:30 e, per la prima volta, sarà possibile seguire il concerto anche su SkyUno, NOW e TV8 grazie alla collaborazione con Sky Wifi. Vi ricordiamo che sarà possibile fruire l’evento in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, Radio Italia Trend (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it.



Il Presidente di Radio Italia Mario Volanti annuncia il cast completo del Radio Italia Live e annuncia che ogni artista canterà 45 canzoni – tre canzoni per ogni cantante – e a dirigere l’orchestra ci sarà il Maestro Bruno Santori: pronti a scoprire il cast completo?

Cast