L’attrice e cantante italiana Serena Rossi ha subito un grave lutto in famiglia: ecco i dettagli della perdita

L’attrice e cantante napoletana Serena Rossi, in questi giorni sta affrontando un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Si tratta di sua nonna, profondamente legata alla Rossi, apparsa anche recentemente in un video mandato in onda durante lo show Canzone Segreta, da lei condotto. Durante le riprese infatti, le era stata organizzata una sorpresa dai suoi familiari. Tra i partecipanti figurava anche sua nonna, per rivolgerle un saluto affettuoso. Alla vista della donna, l’attrice partenopea non era riuscita a trattenere le lacrime. A causa della pandemia, infatti, non erano riuscite a vedersi.

Oggi invece è stata Serena Rossi a dover salutare sua nonna, per sempre. Una foto in bianco e nero, che ritrae la nonna, con la scritta “Radici”, hanno accompagnano la dolorosa notizia. Serena ha poi pubblicato sui social una foto che ritraeva il cielo, uno sguardo verso l’alto, siglata dalla frase: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita”, rivolto chiaramente alla sua amata nonna.

Un rapporto indissolubile il loro, quello che accomuna sempre nonni e nipoti. Sua nonna aveva anche rilasciato un’intervistata dal settimanale DiPiù, in cui parlava dello stretto legame con sua nipote, raccontando anche le peripezie che l’attrice aveva affrontato con il suo Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole. I due hanno poi ritrovato il loro equilibrio, anche in seguito alla nascita del loro primogenito. La nonna aveva espresso tutta la sua approvazione e il suo affetto nei confronti della coppia, dichiarando: “Davide mi piace molto. Lui e Serena prima di diventare genitori si sono lasciati e si sono ripresi decine di volte. Una volta si sono lasciati addirittura per un anno. Alla fine ha capito che era innamorata di Davide e se l’è ripreso“.