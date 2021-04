L’ex Premier Silvio Berlusconi, a seguito di una visita di controllo, ha raggiunto in elicottero l’Ospedale San Raffaele di Milano dove tuttora è ricoverato

Per l’ex presidente del Consiglio si tratta del secondo ricovero nell’arco di poche settimane: ieri pomeriggio, 6 aprile, l’imprenditore e politico italiano Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, la conferma è arrivata da fonti di Forza Italia che aggiungono: “Il presidente dovrebbe lasciare l’ospedale già nella giornata odierna”. Dopo una visita di controllo l’ex presidente del Consiglio è stato invitato a restare in ospedale per ulteriori accertamenti, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. L’ex premier che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia in Provenza, ha raggiunto l’ospedale in elicottero; domani a Siena è prevista la sentenza nel filone del processo Ruby Ter in cui Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari.

Il Cavaliere, soprannome assegnatogli dal giornalista sportivo Gianni Brera, era stato ricoverato anche lo scorso 24 marzo. A dare la notizia del ricovero era stato l’avvocato di Berlusconi, Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato”, non aggiungendo altri dettagli. L’ex Premier era ricoverato per alcuni controlli e per mettere a punto la terapia che sta seguendo dopo aver avuto il Covid.