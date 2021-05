Spese mediche: come funzionano le detrazioni

- Consigliato per te -

Nel modello 730 precompilato del 2021 sono presenti delle novità analizzate dalla nuova normativa sulla dichiarazione dei redditi in relazione alle spese mediche

Le spese mediche e sanitarie sono un elemento importante da analizzare nel nuovo modello da presentare. Dal 10 maggio 2021 sarà disponibile il modello 730 precompilato e, anche quest’anno, sono le spese mediche le protagoniste assolute della dichiarazione dei redditi online. Le spese sostenute dai contribuenti nel corso del 2020 saranno per buona parte già indicate nel modello 730/2021 precompilato. Al contribuente spetta il compito di verificare la correttezza dei dati indicati dall’Agenzia delle Entrate ed eventualmente correggerli.

Obblighi di tracciabilità

L’avvio della stagione dichiarativa ha riportato all’attenzione dei contribuenti la novità relativa all’obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. Dall’anno d’imposta 2020, e quindi con il modello 730/2021, sono detraibili ai fini Irpef solo le spese pagate con carte e bancomat. In caso di versamento in contanti, il rimborso Irpef è perso.

- Consigliato per te -

Una regola che si applica a metà anche per la detrazione di spese mediche e sanitarie. Alla luce della rilevanza sociale dell’agevolazione, è previsto che:

sono detraibili solo se pagate con mezzi tracciabili le spese sostenute presso medici o strutture sanitarie private;

l’uso del contante è ammesso per le spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale ma anche presso strutture private accreditate.

In sintesi, non tutte le spese mediche e sanitarie pagate in contanti restano escluse dai rimborsi Irpef.

Tra franchigia e limiti di spesa

Le spese mediche e sanitarie sostenute dal contribuente nel 2020 saranno inserite nel quadro E del modello 730/2021 che sarà disponibile in modalità precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La detrazione del 19% spetta per le spese sanitarie sostenute nel 2020 qualora superino l’importo della franchigia di 129,11 euro. Si tratta di un minimale sotto il quale non è riconosciuta alcuna detrazione fiscale nel 730: chi ha speso meno di tale importo non potrà fruire del rimborso Irpef.

Chi presenta la dichiarazione potrà richiedere il rimborso non solo per le spese proprie, ma anche per quelle sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Elenco spese mediche detraibili, dai farmaci alle visite

Nel rigo E1 del modello 730/2021 bisognerà indicare l’importo delle spese mediche e sanitarie sostenute nel 2020 da portare in detrazione Irpef del 19%. Per i farmaci, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Ecco qui si seguito l’elenco delle spese mediche e sanitarie detraibili al 19% nel modello 730/2021:

prestazioni chirurgiche;

analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

prestazioni specialistiche;

acquisto o affitto di protesi sanitarie;

prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);

acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);

spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);

spese relative al trapianto di organi;

importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Detrazione spese mediche per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Si possono detrarre con il modello 730/2021 anche le spese sanitarie sostenute per i familiari non a carico effetti da patologie esenti. La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spesa non detraibile dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie per i familiari non a carico affetti da patologie esenti dovranno essere indicate nel Rigo E2 del modello 730/2021.

Detrazione spese mediche e sanitarie per persone con disabilità

La detrazione delle spese mediche e sanitarie nel modello 730/2021 spetta anche per quelle sostenute da o per persone con disabilità, ma anche per ulteriori tipologie di spese.

Tra le spese sanitarie detraibili al 19% vi sono:

mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, senza limiti di importo, come ad esempio:

poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento; l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella; la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico).

Ricordiamo che per persone con disabilità si intendono i soggetti ai quali sono stati riconosciuti i benefici della legge 104, un’invalidità civile, di lavoro o di guerra.

Il regolamento completo del modello

A questo link è possibile accedere al regolamento completo per la compilazione del modello 730 del 2021.